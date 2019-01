Liigarekka jyrää uudeksi perjantain kuuden kohteen Vakioksi

Vakio saa uuden muodon perjantaina, kun Liigarekka jyrisee ensimmäistä kertaa pelikupongille. Uusi peli on perusteiltaan Vakio, mutta siinä on uutta kohteiden lukumäärä ja euron rivihinta. Ensimmäinen Liigarekka pelataan perjantaina 1.2 ja sen jälkeen joka perjantai Liigan runkosarjan loppuun saakka.

- Ensimmäisillä viikoilla on mukana 10 000 euroa bonusrahaa. Liiga on suosituin pelikohdesarja Veikkauksen urheilupeleissä, joten se ansaitsee oman nimikkopelinsä, perustelee muuttuvakertoimisen vedonlyönnin tuotepäällikkö Miikka Nurmi.

Voittosummat vaihtelevat kympeistä tuhansiin euroihin kierroksen vaikeuden mukaan. Keskimääräiset voitot ovat samaa luokkaa kuin MiniVakiossa, eli joitain satoja euroja.

Mutta mikä ihmeen Liigarekka? Nurmi kertoo, että Vakion uusi tulokas sai leikkisän nimensä vedonlyöntislangista, jossa rekka tarkoittaa usean kohteen yhdistelmää.

Vanhan pelin uusin muoto

Vakio on Veikkauksen vanhin edelleen tarjonnassa olevan peli. Syyskuussa 1940 käynnistetty peli on vuosien mittaan saanut kohteikseen niinkin nostalgisia lajeja kuin yleisurheilumaaottelut ja motinteon. Kohdemäärä on elänyt, ja se on saavuttanut huippunsa sunnuntaisessa Vakio Grand Prix´ssä, jossa on 18 kohdeottelua. Nyt mennään toiseen suuntaan eli kuuteen kohteeseen.

- Hyvä peli kestää aikaa ja löytää evoluution kautta uutta elintilaa. Nyt on selkeästi Liigarekan aika parkkeerata pelikentälle, julistaa Nurmi.

Liigarekkaan voi pelata hajarivejä ja järjestelmiä, mutta ei haravaa.

Liigan ottelut tulevat pelattaviksi entiseen tapaan myös Monivetoon, Tulosvetoon ja Pitkävetoon.

Liigarekka pähkinänkuoressa

• 6 tai 7 kohteen Vakioveikkaus Liigan perjantain otteluista.

• Pelataan perjantaisin 1.2. alkaen runkosarjan loppuun saakka.

• Liigan otteluita täydennetään tarvittaessa Mestiksestä ja KHL:stä

• Rivihinta 1,00 euroa.

• Voittoluokka on paras löytyvä tulos ja sille jaetaan 63 prosenttia kierroskohtaisesta kokonaisliikevaihdosta.