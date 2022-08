Liikenneinvestoinneissa niukkuutta valtiovarainministeriön ensi vuoden budjettiehdotuksessa

Lähijunaliikenteelle on Pirkanmaalla tilausta 27.8.2020 09:49:24 EEST | Tiedote

Pirkanmaan lähijunapilotin tulokset näyttävät koronapandemiasta huolimatta positiivisilta. Erityisesti työmatkaliikenne Nokian ja Tampereen välillä piristyi alkuvuonna selkeästi ja lisäsi henkilöauton omistajien kiinnostusta julkista liikennettä kohtaan. Lähijunapilotti on osa liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n ostoliikennesopimusta, joka on nykyisellään voimassa joulukuulle 2020. VR:n tavoitteena on jatkaa pilottia, ja neuvottelut ensi vuoden ostoliikenteestä ovat parhaillaan käynnissä.