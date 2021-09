Liikennejärjestelyjen suunnittelu käynnistyy Kiimingissä valtatiellä 20 Purontien kohdalla

Kiiminkijoen ylittävän Aution sillan korjaus alkaa Alakylässä 31.8.2021 09:41:51 EEST | Tiedote

Takalontiellä (mt 18731) sijaitsevan Aution sillan korjaustyöt alkavat 4.10 2021. Korjaustyöt sisältävät sillan puukannen uusimisen ja päällystyksen. Sillan puukannen uusimistöiden aikana silta on suljettu ajoneuvoliikenteeltä 11.10.-7.11.2021. Kevyen liikenteen kulku sillan yli säilyy töiden ajan. Töiden on määrä valmistua 3.12.2021 mennessä. Hankkeen tilaajana on ELY-keskus ja pääurakoitsi-jana Skarta Finland Oy. Ajantasaiset tiedot tietöistä: Tienkäyttäjän linja puh. 0200 2100 Liikennetilanne (fintraffic.fi)