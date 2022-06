Liikennekatkos Tupostiellä Tyrnävällä

Aution sillan viimeistelytyöt alkavat Kiimingin Alakylässä 7.6.2022 13:23:39 EEST | Tiedote

Kiiminkijoen ylittävän Aution sillan viimeistelytyöt Takalontiellä (Mt 18731) Kiimingissä aloitetaan 27.6.2022. Töiden on määrä valmistua 1.7.2022 mennessä. Viimeistelytyöt sisältävät mm. sillan päällystyksen. Rakennustöiden aikana 27.6. - 1.7. silta on suljettu ajoneuvoliikenteeltä ja kevyeltä liikenteeltä. Hankkeen tilaajana on ELY-keskus ja pääurakoitsijana Skarta Finland Oy. Ajantasaiset tiedot tietöistä Tienkäyttäjän linja puh. 0200 2100 Liikennetilanne (liikennetilanne.fintraffic.fi)