Liikenneturvallisuussuunnitelma on hyvä työkalu kunnan liikenneturvallisuustyön koordinointiin.

Jaa

Kaustisen ja Vetelin liikenneturvallisuussuunnitelmat ovat valmistuneet. Suunnitelmat ovat laatineet kunnat ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhteistyössä Liikenneturvan ja Pohjanmaan poliisilaitoksen kanssa.

Kaustisen ja Vetelin kunnissa on molemmissa koottu kasaan liikenneturvallisuusryhmät, joiden tehtävänä on edistää liikenneturvallisuustyötä kunnissa. Kunnan työntekijöiden lisäksi ryhmissä on mukana muun muassa ELY-keskus, poliisi ja Liikenneturva sekä eri järjestöjen edustajia (esim. eläkeläisjärjestöt, vanhus- ja vammaisneuvosto). Ryhmän poikkihallinnollisuus mahdollistaa, että ryhmässä voidaan käsitellä koko liikenneturvallisuustyön kenttää, eli edistää niin liikenneympäristöön, valvontaan kuin liikennekasvatukseen ja viestintäänkin liittyviä toimenpiteitä. Molempien kuntien liikenneturvallisuusryhmät ovat kokoontuneet jo alkuvuodesta.

Vetelin kunnanjohtaja Hannu Jyrkkä pitää liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttamista kunnan kannalta tärkeänä: ”Elinvoimainen ja turvallinen ympäristö on meille kaikille tärkeää ja liikenneturvallisuus on tärkeä osa kokonaisturvallisuutta. Tätä suunnitelmaa yhdessä toteuttamalla lisäämme edelleen alueemme turvallisuutta ja viihtyisyyttä, joka pitkällä aikavälillä näkyy kuntamme elinvoimaisuutena ja houkuttavuuden parantumisena.”

Kaustisen kunnan tekninen johtaja Ilkka Närhi kommentoi puolestaan liikenneturvallisuussuunnitelman merkitystä kunnalle: ”Kaustisen kehittämisen kannalta yksi tärkeä osatekijä on turvallinen ympäristö, jossa liikenneturvallisuussuunnitelma ja sen toteuttaminen edistää Kaustisen sekä myös lähialueen vetovoimaisuutta.”

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa asetettiin tavoitteeksi, että vuonna 2030 kunnissa ei tapahdu yhtään liikennekuolemaa ja myös loukkaantuneiden määrät alenevat nykyisestä tasosta. Vuosina 2015–2019 Vetelissä kuoli liikenteessä kolme henkilöä. Kaustisella ei tapahtunut vastaavalla ajanjaksolla yhtään tieliikennekuolemaa. Molemmissa kunnissa loukkaantui tieliikenteessä keskimäärin kuusi henkilöä vuosittain.

Kuntien liikenneturvallisuusvisioksi on valittu seuraava: ”Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti tieliikenteessä ja kaikki tienkäyttäjäryhmät kokevat liikenneympäristön turvalliseksi.”

Visio ja määrällisten tavoitteiden lisäksi asetettiin liikenneturvallisuustyölle viisi toiminnallista tavoitetta:

• Liikenneympäristön turvallisuus ja viihtyisyys lisääntyy.

• Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus parantuu ja suosio kasvaa.

• Koululaisten ja nuorten liikenneturvallisuus parantuu.

• Ikääntyneiden turvallinen liikkuminen lisääntyy.

• Liikenneturvallisuusryhmän toiminta aktivoituu ja vakiintuu kunnassa.

Osana suunnitelmatyötä on laadittu liikennekasvatuksen ja viestinnän toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on motivoida huomioimaan liikenneturvallisuus paremmin arjessa, parantaa kohderyhmän osaamista liikkua turvallisesti ja tilanteita ennakoiden sekä vaikuttaa liikennekäyttäytymiseen. Lisäksi on laadittu liikenneympäristön parantamisen toimenpideohjelma, jossa on esitetty toimenpide-ehdotuksia liikenneympäristön ongelmakohtiin. Pienillä ja kustannuksiltaan toteutuskelpoisilla toimenpiteillä voidaan parantaa havaittuja vaarapaikkoja. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi näkemäesteiden karsiminen, nopeusrajoitusten tarkistaminen sekä suojatieturvallisuuden parantaminen.

Suunnitelman laatimiseen sisältyy liikenneturvallisuustoimijatyö, jolla edistetään muun muassa suunnitelman aikana muodostettujen liikenneturvallisuusryhmien toiminnan käynnistämistä ja valmistuneen suunnitelman edistämistä. Toimijatyö käynnistyy kevään 2021 aikana ja jatkuu toukokuun 2022 loppuun asti.

Suunnitelmatyön materiaaleihin voi tutustua tämän tiedotteen linkit- ja liitteet-osioista.