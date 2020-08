Liikennevalomalli auttaa arvioimaan ulkomaan matkustamiseen liittyviä tartuntariskejä

Oireinen lapsi tulee viedä koronatestiin, jos hänellä on uusi hengitystieinfektio tai on syytä epäillä korona-altistumista 20.8.2020 15:58:16 EEST | Tiedote

Pienet lapset sairastavat tyypillisesti useita hengitystieinfektiota vuodessa, ja heillä voi olla flunssakaudella pitkäkestoista tai jatkuvaa oireilua. Jos lapsi on flunssakierteessä, riittää, että hänet viedään koronavirustestiin, kun oireet ilmaantuvat ensimmäisen kerran. Flunssakierteistä lasta ei tarvitse testata toistuvasti, jos oireet pysyvät samankaltaisina. Jos lapsi sairastuu selkeästi uuteen infektioon, tai jos on syytä epäillä koronavirustartuntaa, esimerkiksi altistumistilanteen jälkeen, hänet tulee viedä testattavaksi. Nykytiedon mukaan pikkulapset sairastavat koronan aikuisia lieväoireisemmin ja he myös tartuttavat virusta eteenpäin heikommin kuin muut. Lapsilla on myös todettu koronatartuntoja vähemmän kuin työikäisillä aikuisilla. ”Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö lapset voisi saada koronavirusta ja tartuttaa sitä myös eteenpäin, joten tautia täytyy tutkia myös heiltä”, sanoo asiantuntijalääkäri Emmi Sarvikivi THL:stä. ”Moni perhe on myös aidosti huolissaan,