Liikunta- ja nuorisolautakunta myönsi perusavustukset 2021

Liikuntatoiminta-avustusta myönnettiin yhteensä 1 259 900 euroa ja erityisryhmien liikuntatoiminta-avustusta yhteensä 117 565 euroa.

Liikuntatoiminta-avustuksen valmistelussa on ensisijaisesti painotettu nuorten alle 20-vuotiaiden säännöllisessä harrastustoiminnassa olevien määrää, tämän lisäksi on huomioitu liikuntatoiminnan harjoituksista aiheutuneet kulut. Avustus voi olla enintään 1/3 seuran liikuntatoimintaan käyttämistä menoista. Lisäksi valmistelussa on arvioitu valmentajien ja ohjaajien määrää. Avustuksen myöntäminen edellyttää, että seurassa/yhdistyksessä on vähintään 20 alle 20-vuotiasta säännöllisessä harjoitustoiminnassa olevaa. Erityisryhmien liikuntatoiminta-avustuksen valmistelussa on otettu huomioon säännöllisessä harrastustoiminnassa olevien määrä sekä liikunnallisen harrastustoiminnan laajuus.

Lisää nuorisotiloja vuokrattavaksi

Kirkkojärven ja Suvelan nuorisotiloja voi 1.9.2021 alkaen varata ja vuokrata omaan käyttöön. Myös muita nuorisotiloja on mahdollista vuokrata. Tilat on tarkoitettu ensisijaisesti nuorten omaehtoisille ryhmille sekä nuorille toimintaa järjestäville tahoille.

- Nuorisotiloissa on erilaisia harrastustiloja, keittiötiloja, pelihuoneita, kädentaitotiloja ja vaikka mitä mahdollisuuksia. Vuokrattavat tilat ovat erilaisia ja luovat mahdollisuuksia monenlaiselle kivalle toiminnalle, kertoo nuorisopalvelupäällikkö Merja Nordling

Uusi digitaalinen nuorisotila

Nuorisotyö on muuttanut muotoaan koronavuoden aikana merkittävästi. Nuorisotyötä on tehty jalkautuen nuorten pariin kaduille ja nuorten suosimiin paikkoihin, sekä tuottamalla nuorille kivaa tekemistä digitaalisia välineitä hyödyntäen. Uusi digitaalinen nuorisotila on käynnistetty Discordissa ja erilaisia kerhoja sekä tapahtumia on toteutettu mm. nuorisotilojen Instagram-tilien kautta. Nuorilla on ollut mahdollisuus varata nuorisonohjaaja kävely- tai fillarikaveriksi noin tunnin ajaksi kerrallaan. Nuorisonohjaajat ovat osoittaneet muuntautumiskykynsä ja halunsa tarjota nuorille palveluja myös poikkeuksellisena aikana.

- Haluan kiittää liikunnan- ja nuorisonohjaajia joustavuudesta, muuntautumiskyvystä ja uusien palveluiden luomisesta tämän pandemian aikana. Sydämellinen kiitos teille, teette tärkeää työtä, sanoo liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja Heidi Luukkanen.

Liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsenet: http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Lautakunnat_ja_johtokunnat/Liikunta_ja_nuorisolautakunta/Jasenet

Lisätietoja:

Liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja Heidi Luukkanen, luukkanenh@gmail.com

Liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra, puh 043 824 9586, martti.merra@espoo.fi