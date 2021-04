Liikunta- ja virkistystilojen sulku jatkuu Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä 28.4. asti

Jaa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa alueellisten koronakoordinaatioryhmien suositusten mukaisesti tilojen sulkumääräystä Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla 28.4.2021 asti.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 9.4.2021 jatkopäätöksen, jolla tiloja määrätään edelleen suljettavaksi 15.-28.4. väliseksi ajaksi Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Päätös tulee voimaan heti, kun nykyisen päätöksen voimassaolo päättyy.

Päätös tilojen sulkemisesta koskee laajasti niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden seuraavia tiloja:

joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat

yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat

tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat

huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat

sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat

kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Suljettavaksi määrätyt tilat on määritelty tartuntatautilaissa. Näissä tiloissa on tyypillisesti korkean tartuntariskin toimintaa - ihmiset oleilevat samassa tilassa pitkiä aikoja ja toiminta on luonteeltaan sellaista, jossa viruksen leviämisen riski on kohonnut.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen. Sulkupäätös ei lain mukaan koske myöskään ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. (Ks. tarkemmin tilojen käytön rajauksista yksityiselämän toimintaan aluehallintoviraston verkkosivuilta.)

”Yksityiselämän piiriin ei kuulu urheilujoukkueen harjoitukset tai toisilleen ennestään tuntemattomien henkilöiden kuntosaliharjoittelu”, täsmentää aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. ”Sulkumääräyksen tavoite on vähentää lähikontakteja ja viruksen leviämisen kannalta korkeariskistä toimintaa, eikä tarkoitus ole, että keksitään keinoja rajoitusten kiertämiseen. Peräänkuulutamme vastuullisuutta nyt niin toimijoilta kuin yksityishenkilöiltä. Lähikontakteja täytyy yhä välttää kaikin keinoin, jotta tartuntaluvut jatkavat laskua ja rajoituksia päästään purkamaan.”

Aluehallintovirasto voi tehdä päätöksen, jos ilmaantuvuus on yli 50 tapausta / 100 000 henkilöä kahden viikon aikana, jos alueella todetaan heikosti jäljitettäviä tautiryppäitä ja jos alueella on uhka sairaanhoidon ylikuormittumisesta. Päätöksen voi tehdä lain mukaan enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Alueellisten koronakoordinaatioryhmien arvioiden mukaan tilojen suljettuna pitäminen on sairaanhoitopiirien alueilla edelleen välttämätöntä ja päätöksenteon edellytykset täyttyvät. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella epidemiatilanne on parantunut sen verran, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei jatka määräystä tilojen sulkemiseksi 14.4.2021 jälkeen.

Kanta-Hämeen alueella on kuitenkin voimassa huhtikuun loppuun asti aluehallintoviraston määräys, jolla julkisen ja yksityisen sektorin eri toimijoiden laajasti täytyy varmistaa asiakkaille mahdollisuus turvavälien säilyttämiseen. Vastaava määräys koskee koko muutakin Etelä-Suomen aluetta eli Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin lisäksi Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueita huhtikuun loppuun asti. Lisätietoa on 31.3.2021 julkaistussa tiedotteessa.

Asiakastilojen sulkumääräysten noudattamista valvovat kunnat yhteistyössä aluehallintoviraston kanssa. Kunnat valvovat myös asiakastilojen yleisiä hygieniajärjestelyjä ja turvavälit mahdollistavia järjestelyjä.

