Liikuntahalleissa ja -saleissa voi olla enintään 20 henkilöä yhdessä tilassa

Isäneuvola on ainutlaatuinen palvelu 4.11.2020 13:51:24 EET | Tiedote

Vain harvoissa Suomen kunnissa on isäneuvola-palvelua. Vaasa on tässä edelläkävijä, sillä isäneuvola-palvelu on ollut meillä jo vuodesta 2013 alkaen. Mikä tämä ainutlaatuinen palvelu on ja mitä se pitää sisällään?