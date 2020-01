Liikuntajaoston esityslista 21.1.2020

Töölön kirjastosta voi lainata kirjastokortilla valokuvataidetta kotiin 13.1.2020 13:54:47 EET | Tiedote

Lainaa valokuvataidetta -palvelu saapuu Helsinkiin, Töölön kirjastoon 17.1.2020. Helmet-kirjastokortilla on lainattavissa 24 teosta, jotka ovat kahdeksan eri valokuvataiteilijan kokoelmista. Lainaa valokuvataidetta on Taiteen edistämiskeskuksen, Valokuvataiteilijoiden liiton sekä Helsingin kaupunginkirjaston yhteinen palvelu, jonka aikana kokeillaan sarjamuotoisen taiteen lainaamista osana kirjastopalveluja. Kokeilu kestää vuoden 2020 loppuun asti. Palvelua on aikaisemmin kokeiltu Turussa, jossa valokuvateoksia voi lainata Turun pääkirjastosta.