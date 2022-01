Liikuntajaoston päätöstiedote 25.1.2022

Laura Aalto valittiin kulttuurin ja vapaa-ajan vs. toimialajohtajaksi 25.1.2022 17:10:15 EET | Tiedote

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt ottaa Laura Aallon Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan vs. toimialajohtajan virkaan. Virka on määräaikainen ajalle 1.2.2022-19.12.2023.