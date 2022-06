Liikuntapaikkojen rakentamiseen 11,5 miljoonaa euroa

Aluehallintovirasto on päättänyt lopettaa Jyväskylän kaupungin kotihoidon pitkään jatkuneen valvonnan 21.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Jyväskylän kaupungin kotihoito on ollut aluehallintoviraston valvonnassa syksystä 2019 alkaen. Valvontaprosessin aikana kotihoidossa on toteutettu merkittäviä parannuksia sekä asiakas- että työntekijänäkökulmasta. Kotihoidossa on edelleen haasteita henkilöstön saatavuudessa, mutta toiminnan perusrakenteet ovat kunnossa. Ohjaus- ja valvontavastuu siirtyy Jyväskylän kaupungin valvontatiimille.