Likainen työ on reportaasi ihmisistä, joita nykyinen ilmastopolitiikka ajaa ahdinkoon

Mitä tapahtuu, kun vegaanisesta ja pyöräilevästä Suomesta haaveileva milleniaali kohtaa traktorin kopissa pitkää päivää tekevän duunarin?

Kun Suomi yrittää painaa päästöjä alas, kahtiajako maaseudun ja kaupungin välillä syvenee.

Minea Koskisen, Karoliina Paanasen ja Miikka Pirisen uutuuskirja Likainen työ. Ilmastopolitiikan voittajat ja häviäjät vie lukijan kurjistuviin syrjäkyliin ja näyttää, etteivät ilmastotalkoot kohtele ihmisiä tasapuolisesti.

Vihreä siirtymä tekee elämästä kaupunkien ulkopuolella hankalaa, kun elinkeinoja ajetaan alas ja vaihtoehdot ovat vähissä. Samalla maaseudun asuvia syyllistetään. He vastustavat ilmastotoimia äänestämällä populistipuolueita ja järjestävät rekkamielenosoituksia Eduskuntatalolle.

Maalaisille on helppo virnuilla, mutta Likainen työ kysyy, kannattaisiko heitä sen sijaan kuunnella. Kun me kaikki hyödymme fossiilisista polttoaineista, kenen pitäisi vähentää päästöjä? Kirja antaa puheenvuoron maaseudun yrittäjille ja duunareille. Samalla se on painava kannanotto julkiseen keskusteluun: jos jatkamme ohi puhumista, ilmastopolitiikka on tuomittu epäonnistumaan.

Vapaa toimittaja Minea Koskinen, Long Playn toimittaja Karoliina Paananen ja valokuvaaja Miikka Pirinen dokumentoivat työssään ilmastokriisin vaikutuksista yhteiskuntaan ja ihmisyhteisöihin. Miikka Pirisen kirjaan kytkeytyvä Likainen työ -valokuvanäyttely on avoinna Tampereen Työväenmuseo Werstaalla 6.8.2023 asti.

Likainen työ on arvostelu- ja käsittelyvapaa 27.4. Teos ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Anna Saksmanin lukemana äänikirjana.

Haastattelupyynnöt, arvostelukappaleet ja pdf-vedokset: adele.couavoux@like.fi