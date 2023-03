”Like it or not, Yhdysvalloissa on yhä edelleen parhaat yliopistot” - paneelikeskustelu 28.3. haastaa: Kouluttautuminen USA:ssa on tärkeää Suomelle ja suomalaisille

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton (SAM) tapahtumassa 28.3.2023 keskustellaan kansainvälisyyden merkityksestä ja sen edusta Suomelle ja suomalaisille. Arvostetut panelistit kertovat siitä, mikä merkitys opiskelulla Yhdysvalloissa on ollut heidän urallaan ja elämässään, mutta ennen kaikkea siitä, mikä vaikutus ulkomailla opiskelusta on koko meidän yhteiskunnallemme.

Tapahtuman ensimmäisessä paneelissa keskustelevat Senior Partner Mikko Heinonen Hannes Snellmannilta, taloustieteilijä (MIT) ja nobelisti Bengt Holmström, ulkoministeriön Pohjois-Amerikan yksikön päällikkö Hanna-Leena Korteniemi sekä Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä.

Mikko Heinosen mukaan liike-elämän ja markkinatalouden oikeussäännöt ovat pitkälti kehitetty ja myös kehittyneet Yhdysvalloissa. Suomen rahoitusmarkkinat, kauppa ja teollisuus edellyttävät, että myös täällä osataan toimia markkinoiden sääntöjen mukaan. Siksi ei hänen mielestään ole vain hyödyllistä vaan aivan välttämätöntä, että suomalaiset opiskelevat ja kouluttautuvat Yhdysvalloissa.

Bengt Holmström kertoo, että suomalaisen stipendin kautta hänelle avautui ovi tohtoriopintoihin Stanfordin yliopistossa ja sieltä hän pääsi taloustieteen uusimpien ideoiden lähteille. ”Paras tapa osoittaa kiitollisuuttaan kaikille opettajille niin Suomessa kuin USA:ssa on auttaa seuraavia sukupolvia löytämään tiedeuransa. Olen urani aikana pitänyt läheistä yhteyttä Suomeen tämä tavoite mielessäni”, Holmström sanoo.

Hanna-Leena Korteniemi aloitti Yhdysvaltojen polkunsa aikoinaan vaihto-oppilasvuodesta. Hänen mukaansa Yhdysvallat jatkaa tieteen ja tutkimuksen kärkimaana globaalisti, ja sieltä Suomeen palaavat opiskelijat rikastuttavat osaamistamme eri tieteenaloilla. ”Tässä ajassa suoraan tai kylkiäisinä tuleva laaja-alainen osaaminen Yhdysvalloista on Suomelle entistä tärkeämpää”, Korteniemi toteaa.

”Like it or not, Yhdysvalloissa on yhä edelleen parhaat yliopistot ja professorit. Yhdysvaltain ja Suomen kaupallinen ja turvallisuuspoliittinen suhde vain vahvistuu tulevina vuosina voimakkaasti. Be there or be square”, haastaa puolestaan Risto E.J. Penttilä.

Tapahtuman toinen paneelikeskustelu koostuu lähivuosina USA:sta palanneista ja SAM-apurahan saaneista ammattilaisista. Kokemuksiin ja hyötyihin keskittyvä keskustelu on suunnattu erityisesti korkeakouluopiskelijoille ja siinä annetaan käytännön vinkkejä hakuprosessiin, sekä kerrotaan uudesta SAM-mentoriohjelmasta.

SAM:n toiminnanjohtaja Lena Grenat sanoo, että menestyäkseen pitää ajatella oman kuplansa ulkopuolelta. ”Kun maailma ympärillämme tuntuu epävakaalta, on eri kansojen ja kulttuurien ymmärtäminen entistä tärkeämpää. Emme elä kuplassa, jossa kaikki ajattelevat kuin espoolainen insinööri, jolla on kolme lasta ja labradorinnoutaja, tai edes kuin savolainen mansikkapellon viljelijä”, Grenat muistuttaa.

”Olemme SAM:ssa huomanneet, että opinnoista Yhdysvalloissa on etua monelle eri alalle. Se on tuonut osaajille tuoreita näkökulmia ja rohkeutta ajatella isommin sekä monitieteisyyttä ja poikkitieteellisyyttä. Kun työmarkkinoilla painotetaan kansainvälisyyttä entistä enemmän, on tässä tarjolla suuri kilpailuetu”, Grenat sanoo.

Lena Grenat pitää tärkeinä myös verkostoitumismahdollisuuksia, joista on hyötyä sekä kansainvälisesti että Suomessa, kun opinnot Yhdysvalloissa yhdistävät suomalaisia. ”Ja onhan se upea henkilökohtainen kokemus”, itsekin USA:ssa opiskellut Grenat sanoo.

Aika: Tiistaina 28.3.2023 klo 14-17

*klo 14.00-15.30 Heinonen, Holmström, Korteniemi, Penttilä

*klo 15.45-17.00 Hänninen, Ilvesmäki, Surma-Aho, Tolvanen

Paikka: Sofia Helsinki, Sofiankatu 4 C, Torikorttelit, 00170 Helsinki

Keskustelun moderaattori on SAM:n liittohallituksen puheenjohtaja ja Harvard Alumni Elina Lehtinen

Tapahtuman järjestäjä: Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (SAM)

