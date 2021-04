Like julkaisee supersuositun Billie Eilishin valokuvakirjan toukokuussa

Jaa

Billie Eilishistä on tullut yksi sukupolvensa suurimmista ja rakastetuimmista artisteista. Toukokuussa häneltä ilmestyy valokuvakirja, jonka Like julkaisee yhtä aikaa alkuteoksen kanssa.

Tinkimättömästä ja anteeksipyytelemättömästä asenteestaan tunnettu Billie Eilish julkaisee toukokuussa upean, visuaalisen kertomuksen elämästään. Kirja sisältää satoja ennen julkaisemattomia valokuvia tarjoten lukijoille intiimejä välähdyksiä artistin lapsuudesta ja elämästä kiertueilla.

"Käytin lukemattomia tunteja kuukausien ajan kahlatessani läpi perheeni valokuva-albumeja ja valitessani kirjan kuvia. Toivottavasti pidätte siitä yhtä paljon kuin minä”, Billie Eilish toteaa kirjastaan.

Billie Eilish (s. 2001) nousi yhdeksi poptaivaan kirkkaimmista tähdistä jo ensisinglellään "Ocean Eyes" (2015) ja on siitä lähtien ravistellut musiikkikenttää genrerajoja haastavalla soundillaan. Vuonna 2019 julkaistu esikoisalbumi When We All Fall Asleep, Where Do We Go? nousi ilmestyessään USA:n ja 17 muun maan listakärkeen ja vuoden striimatuimmaksi albumiksi. Musiikkialan vuosittaisessa Grammy-gaalassa Billie Eilishista tuli historian nuorin artisti, joka on ollut ehdolla ja voittanut Grammyn viidessä keskeisessä kategoriassa. Sävellyksellään "No Time to Die" (2020) Billie Eilish on myös kaikkien aikojen nuorin artisti, joka on kirjoittanut ja esittänyt James Bond -elokuvan tunnuskappaleen.

Kirja ilmestyy 11.5.2021.

Tiedustelut ja kirjan pdf-vedokset: jenni.heiti@like.fi