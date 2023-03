Liken kesä ja syksy 2023 julkaistaan tänään – ota koko kustannusohjelma haltuun!

Kaunokirjallisuus

Vuoden pakolaisnaisen Sara Al Husainin omakohtainen esikoisromaani Huono tyttö kuvaa pakkoavioliittoa ja ravistelee lukijaansa ytimiä myöten. Se on hämmästyttävän rehellinen ja todistusvoimainen kertomus naisen alistamisen ja vaientamisen historiasta, uskon hylkäämisestä, islamilaisesta siveyskulttuurista, vapauden hinnasta – ja ennen kaikkea pelottomasta naisesta, joka tahtoo selviytyä ja muuttaa maailmaa. Tiina Raevaaran ylistetyn trillerisarjan uusin osa Uinuva solu on piinaavan ajankohtainen trilleri bioterrorismista. Kauko Röyhkän romaanitrilogia saa ravisuttavan päätöksensä romaanissa Vaan ihana enkeli kotihin vie, joka kertoo Atlantin takaa uutta alkua etsivästä pariskunnasta. Punkin kummisedän Pelle Miljoonan Veriveljet vie lukijan sodan uhkan varjostamaan Itä-Eurooppaan ja on kiivastahtinen ylistyslaulu rauhan, vapauden ja solidaarisuuden puolesta aikamme Euroopassa. JP Koskisen historiallinen Ristiretki-saaga saa päätöksensä neljännessä osassa Taivaan vartijat. Jarkko Steniuksen Veriside on koukuttavan julma ja hävyttömän viihdyttävä trilleri actionviihteen taiturilta.

Norjalainen Linn Ullmann on yksi pohjoismaisen kirjallisuuden merkittävimmistä nimistä ja Tyttö, 1983 hänen parhaaksi ylistetty teoksensa. Se on vavahduttava kertomus nuoruuden tukahdutetuista muistoista, vallasta ja voimattomuudesta, halusta ja häpeästä, kauneudesta ja unohtamisesta. Michelle Min Sterlingin esikoisromaani Nollaleiri kuvaa todentuntuisesti ilmastonmuutoksen uhkakuvien toteutumista. Kansainväliseksi bestselleriksi noussut Kim Faberin ja Janni Pedersenin Talven maa aloittaa tanskalaisen Junckerin ja Kristiansenin poliisikaksikosta kertovan huiman jännärisarjan. Alaina Urquhartin Teurastaja ja Peukaloinen paljastaa, mitä sarjamurhaajan pään sisässä liikkuu, ja on kerännyt maailmalla suuren suosion. Hugh Howeyn Hiekan poikki on itsenäinen jatko-osa Siilon saagalla maailmanmaineeseen nousseen kirjailijan edelliselle romaanille Hiekka.

Tietokirjallisuus & musiikki

Salla Fagerströmin Kymmenen kirveeniskua on kylmäävä true crime -mysteeri Selkämeren saaristosta. Utelias toimittaja löytää sata vuotta vanhasta lehdestä rikosuutisen: Kuuro piikatyttö Ida Saarinen on soutanut joulukuun pimeydessä syrjäiselle luodolle ja tappanut vanhan mökinmuorin kirveellä. Mutta onko Ida sittenkään syyllinen? Tommi Liimatan ylistetty omaelämäkerrallinen sarja jatkuu: Markka-aika esittelee Absoluuttisen Nollapisteen Tampereen vuosina 1996–2001. Armottoman rehellinen teos on ajankuvaltaan äärimmäisen tarkkanäköinen runsaudensarvi.

Goottirockin legendan The 69 Eyesin yli 30-vuotinen ura saadaan kansien väliin! Yhtye on yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä, ja ura jatkuu nousujohteisena edelleen. Timo Kalevi Forss on saanut Helsinki-vampyyrit esiin yön pimeydestä, ja bändi kertoo nyt ensimmäistä kertaa koko tarinansa. Ari Väntänen puolestaan on pureutunut lemiläisten veijarien, suomimetallin ykkösnimen Stam1nan tarinaan. Viisi Emma-palkintoa ja lukuisia kulta- ja platinalevyjä kahmineen bändin elämäkertaa on pyydetty pitkään ja vihdoin toiveisiin vastataan! Stam1na – Muistipalatsi ilmestyy samaan aikaan yhtyeen kymmenennen albumin kanssa. Sir Elwoodin hiljaiset värit on ollut mysteeri, ja sellaisena suomirockin kestosuosikki on halunnutkin pysyä. Yhtyeen ura käynnistyi vuonna 1988, mutta vasta nyt he ovat valmiita avaamaan pitkää taivaltaan. Jose Riikonen kirjoittaa röyhkeän romanttisen rockyhtyeen salatun tarinan.

Sarjakuvat

Näinä haastavina aikoina... kannattaa ainakin lukea Fingerporia! Pertti Jarla ja Martat yhdistivät voimansa oivallettuaan, että säästämiseen väsynyt kansa kaipaa lohtua, iloa ja kanssakulkemista. Säästäväisen elämän Fingerpori on Marttojen ja Fingerporin yhteinen löytölaari aiheen pariin. Kymmenien ennen julkaisemattomien strippien lisäksi albumista löytyy Marttojen runsas vinkkikattaus, jossa annetaan simppeleitä ohjeita siihen, miten turhia kuluja saa karsittua elämänlaadusta tinkimättä. Jarkko Vehniäisen ja Marja Lappalaisen supersuosittu Kamala luonto kuljettaa lukijat ystävyyden pariin. Ystävyyskirja paljastaa metsän eläinten todellisen luonteen ja kiteyttää, mikä elämässä on oikeasti tärkeää.

