Liken kesän ja syksyn upea kustannusohjelma on julkaistu!

Kaunokirjat

Moneen kertaan palkittu Asko Sahlberg kuuluu Suomen kiitetyimpien kirjailijoiden ehdottomaan kärkeen. Marraskuun mies kuvaa menestyksen pakkoa, elämän merkityksen etsintää ja ihmisyyden rajoja upeasti ja tarkkanäköisesti. JP Koskisen Seitsemäs temppeliherra on ristiretkisaagan toisen kirjan uudistettu laitos ja eeppinen tarina myyttisen temppeliherrain veljeskunnan synnystä. Tommi Liimatta tarjoilee hulvatonta sivistysviihdettä teoksessa Serkkuteoria, joka perustuu kymmeniätuhansia kuunteluita keränneeseen Ylen kuunnelmasarjaan. Ylistetyn Tiina Raevaaran Sielujen syöveri on trilogian kolmas osa ja vangitseva trilleri muistojen pettävyydestä, mielen manipuloinnista ja kostosta. Antti Reinin ​Sunnuntai on omakohtainen romaani Kallion kovien katujen kasvatista, päihderiippuvuuden voittaneesta ja auktoriteetteja kyseenalaistavasta oman tiensä kulkijasta, josta tuli yksi Suomen tunnetuimmista näyttelijöistä. Jarkko Steniuksen Portsari aloittaa uuden, armottoman jännityssarjan katujen hämärältä puolelta.

Ruotsin kauhu- ja trillerikuningas Mats Strandberg julkaisee teoksen, joka valvottaa takuulla aamuun saakka. Tappoaikataulu on kylmäävä trilleri kaikkien aikojen verisimmästä kehityspäivästä. Kansainvälisille bestsellerlistoille nousseen Mattias Edvardssonin Perhetragediassa kolmikymppinen yksinhuoltaja Bill vuokraa huoneen vähävaraiselle opiskelijatyttö Karlalle ja joutuu tahtomattaan vedetyksi mukaan tämän monimutkaiseen elämään. Åke Edwardson puolestaan palaa rikoskomisario Erik Winterin pariin kahdeksan vuoden tauon jälkeen. Lukijoiden kestosuosikki joutuu uransa kimuranteimman tapauksen äärelle teoksessa Kolmastoista tapaus. Mestarillisen juonenkehittelijän ja moneen otteeseen palkitun Inger Frimanssonin Lintulapsi-romaanissa vuosia sitten koulukiusatun Justinen ja sokean Christan elämät kietoutuvat toisiinsa.

Tietokirjat

Poliisi murhasi George Floydin tukehduttamalla häntä polvellaan yhdeksän minuutin ajan. Robert Samuelsin ja Toluse Olorunnipa​n George Floydin elämä ja kuolema on vaikuttava kuvaus turhasta kuolemasta ja kaikkien aikojen laajimmasta kansalaisoikeusliikkeestä. Nimco Noorin ja Maippi Luukisen Paratiisin tyttö. Juuret Mogadishussa, koti Helsingissä on silmiä avaava tarina pakolaistytön hätkähdyttävästä tiestä itsenäiseksi suomalaiseksi naiseksi: huolettomasta lapsuudesta Mogadishussa, sodan syttymisestä ja elämästä yksin pakolaisleirillä, pitkästä matkasta Suomeen sekä avioerosta. Stella Vuoman kirjoittama Suoraan sydämeen kertoo​ EU-tason nyrkkeilijä Sonia Grönroosin elämäntarinan ja on osoitus siitä, kuinka suuria uhrauksia huippu-urheilijaksi nouseminen vaatii. Jaana Skytän Huvituksen kartanon tytöt paljastaa pahamaineisen tyttökodin vaietun tarinan. ​Työleiriä muistuttaneen tyttökodin asukkaat ovat alkaneet puhua kokemuksistaan vasta hiljattain. Teoksessa Rakkaudesta lajiin – Urheilevat sateenkaarinuoret lähikuvassa kirjailija Tiina Tuppurainen ja valokuvaaja Teemu Silván​ ovat pureutuneet tärkeään asiaan: Miltä tuntuu pyrkiä huippusuorituksiin maailmassa, jossa ei tule kohdatuksi sellaisena kuin on? Ainutlaatuisessa kirjassa oman tarinansa kertovat muun muassa korkeushyppääjä Jade Nyström, jääkiekkoilija Janne Puhakka ja yleisurheilija Senni Salminen. Mape Morottaja​ kuvaa kasvutarinoita lapsuuden pimeältä puolelta narratiivisessa tietokirjassa Vaikket suojellut minua kaikelta. Kertomuksia rikotusta lapsuudesta. Kirja pureutuu tabuaiheeseen, tuhoavaan äitiyteen. Sophia Wekesan, Noora Al-Anin ja Saara Obelen Tarot – tieto meissä on upea ja inspiroiva tarotpakka ja -kirja niin aloittelijalle kuin kokeneellekin tulkitsijalle.​

Musiikki & populaarikulttuuri

Ari Väntänen on kirjannut yhden Suomen suurimmista rock-musiikin menestystarinoista kansien väliin! ​Koillishelsinkiläisten koulupoikien perustama The Rasmus on osoitus siitä, kuinka unelmat voi saavuttaa päämäärätietoisella työllä. Tänä vuonna yhtye siivitti 30-vuotisen uransa vielä uuteen nousuun voittamalla UMK:n ja edustaa toukokuussa Suomea Euroviisuissa. Sauli Miettisen kirjoittama, pitkään odotettu elämäkerta suomirockin ensimmäisestä naisesta Muskasta ilmestyy laulajan 70-vuotispäivän alla. Vetävästi kirjoitetussa teoksessa käsitellään laajalti myös Babitzinien suvun vaiheita sekä Muskan tunnettuja laulajasisaruksia Sammya, Kirkaa, Annaa ja Georgea. Amerikkalaisen Mötley Crüe -yhtyeen basisti Nikki Sixx kuuluu maailman menestyneimpien rocktähtien harvalukuiseen joukkoon. Nyt on aika selvittää, kuinka menestyksen kynnykselle noustiin ja kuinka idaholaisesta maatilan kasvatista Frank Ferannasta tuli monien rakastama ja yhtä monien kammoksuma tähti. Tätä valaisee teos Ekat 21 vuotta. Kuinka minusta tuli Nikki Sixx. Marco Kososen Bändilaboratorio. Tarinoita Lepakkoluolasta on elämänmakuinen historiikki legendaarisen Lepakkoluolan kuolemattomista bändeistä. AC/DC-laulaja Brian Johnsonin omaelämäkerta Brianin elämät on rockhistorian inspiroivimpia, viihdyttävimpiä ja sydäntä lämmittävimpiä tarinoita. Kesällä Suomeen Flow-festivaaleille saapuva Nick Cave puhuu vihdoin bändikavereistaan, addiktiostaan ja poikansa kuolemasta teoksessa Usko, toivo ja kuolema. ​Neljännesvuosisadan uran jälkeen on aika kertoa, kuinka Viikatteesta tuli kansallinen kestosuosikki ja yksi suomenkielisen metallin edelläkävijöistä. Asko Alasen​ Viikate. 25 mollivuotta -teoksessa haudanvakavan ulkokuoren takaa paljastuu myös iso annos kotimaisista komediaklassikoista ammennettua hiekkamonttuhuumoria. Erityisesti Wigwamista tunnetun Jim Pembroken (1946–2021) omaelämäkerta Just my situation kertoo englantilaispojasta, joka muutti svengaavasta Lontoosta pohjoissavolaiseen pikkukaupunkiin 60-luvulla. Pembrokesta leivottiin lähes yhdessä yössä poptähti, kun musiikkialan ammattilaiset saivat vihiä Suomeen asettuneesta brittilaulajasta.

Suomen rock-legendoihin lukeutuva Michael Monroe tekee uuden aluevaltauksen ja julkaisee lastenkirjan! Leikki-ikäisille suunnatussa Makke ja Nupu -kirjassa Monroe kertoo hellyttävän tarinan omasta lapsuudestaan. Kirjan on kuvittanut Ilona Partanen.

Sarjakuvat

Kaikille musiikin rakastajille ja vihaajille sopii mainiosti käteen Pertti Jarlan Fingerpori. Nuotit vieraissa. Älkää soittako meille – me soitamme teille! Juba Tuomolan Viivi ja Wagner 25 – Rakkautta, röh! -sarjakuvassa (Otava) Viivin ja Wagnerin pitkä suhde kokee kolauksen, kun sika ilmoittaa löytäneensä toisen naisen. Jarkko Vehniäisen ja Marja Lappalaisen​ Kamalan luonnon kirjasarja täydentyy! Siihen on koottu sarjakuvastrippejä, joissa ilves, kärppä, kettu ja kumppanit kamppailevat elämän jokapäiväisiä metkuja vastaan ja joko selviävät niistä tai eivät selviä. Myös Kamalan luonnon suosikkihahmo majava saa viimein oman kirjan.

