Liken keväässä riittää luettavaa – Tutustu koko kattaukseen!

Tietokirjat – Magiaa, seikkailuja ja uskomattomia tositarinoita

Janica Branderin Astrologiaa epäilijöille tuo vihdoin kattavan ja kotimaisen horoskooppikirjan markkinoille. Tämän kirjan luettuasi et enää koskaan ärsytä oinasta tai lainaa rahaa kaloille! Suomalaisen pitkän linjan tarot-opettajan, Lontoossa vaikuttavan Tero Goldenhillin Tarot on puolestaan kattava ja kiehtova opas tarot-korttien tulkintaan. Sandra Niemen Vampira kertoo legendaarisen näyttelijän ja mallin Maila Nurmen uskomattomasta taipaleesta Hollywoodin vampyyrikuningattareksi. Vampirasta tuli Milla Magian esikuva ja yksi maailman jäljitellyimmistä kulttihahmoista.

Miten selvitä nuorena naisena maailmassa, joka on rakennettu valkoisille heteroille cismiehille? Tätä selvittää komediainfluensseri, somehumoristi ja sataprosenttisesti setävapaa vitsiasiantuntija Eve Kulmala uutuuskirjassaan Hauskan tytön käsikirja.

Eveliina Talvitien Kunniaton mutta vapaa kertoo polttavan ajankohtaisen tositarinan pakolaisuudesta ja kunniaväkivallasta. Katariina Vuoren Merireittejä menneisyyteen kertoo merikapteeni ja tutkimusmatkailija Fridolf Höökin (1836–1904) uskomattomasta elämästä ja samalla kirjailijan omista vuosista merillä. Tiina Raevaaralta puolestaan saadaan viihdyttävä syväsukellus koiran ja ihmisen yhteiseen historiaan.

Kaunokirjat – Upeaa menneisyyden maailmaa, piinaavaa jännitystä ja kaunista kerrontaa

Useita kirjallisuuspalkintoja voittanut historiallisen romaanin taituri JP Koskinen vie lukijansa 1100-luvun taitteeseen ja ristiretkien kuohuvaan maailmaan. Ristin ja raudan tie aloittaa neliosaisen saagan, joka kertoo Canmoren suvun kautta tarinan Jerusalemin kuningaskunnan noususta ja tuhosta sekä nykyihmisellekin merkittävästä aikakaudesta, jolloin maailmaan luotiin idän ja lännen raja. Ville Hytösen tositapahtumiin perustuva romaani Johannes-Andreas on hätkähdyttävä kuvaus sarjamurhaajaksi paljastuvasta papinpojasta, syyttömänä tuomitusta naisesta ja elämästä Viron sosialistisessa neuvostotasavallassa. Ylistäviä arvioita keränneen Jenni Multisillan kolmas romaani Kuinka tähdet kuolevat on psykologinen trilleri ystävyydestä ja raa'asta vallankäytöstä. Nuorisotutkijana työskentelevän Karla Malmin ravisteleva esikoisromaani Lux tarkastelee 2000-luvun pääkaupunkiseutua nuorten naisten silmin. Tuomas Mustikaisen omakohtainen Mutta pimeys näkee sydämen kertoo koskettavasti sodasta, rakkaudesta ja sokeudesta. Runoistaan ja novelleistaan tunnettu Tiina Lehikoinen debytoi romaanikirjailijana. Teoksessaan Punelma hän pohtii, kenellä on valta kertoa ja vaientaa.

Käännetyn kaunokirjallisuuden kevään aloittaa Susan Abulhawa Lähi-itään sijoittuvalla romaanillaan Rakkaudetonta maailmaa vastaan. Tina Frennstedt jatkaa suositun Cold case -sarjansa kolmanteen osaan Palava kosto, jossa tuhopolttaja herättää kauhua Etelä-Ruotsissa. Joanna Mon Saarimurhat-sarja etenee piinaavaan toiseen osaan Varjolilja.

Musiikki – Aikamatkoja Suomi-rockin kultakauteen

Timo Kalevi Forss paneutuu Suomen mystisimmän rockbändin menestystarinaan teoksessaan Leevi and the Leavings – Hittitehtaan tarina. Bändi ei tehnyt uransa aikana yhtäkään keikkaa, mutta keikkui toistuvasti listojen kärjessä. Don Huonoista tuttu Kalle Ahola ja toimittaja Ville Hartikainen puolestaan ovat koonneet rock-valokuvaaja Jouko Lehtolan ikonisia valokuvia ja haastatelleet artisteja kuvien takana. Lopputulos, Jouko Lehtolan Rock-Finlandia, vie suomalaisen rockmusiikin kulta-aikaan. Kitaristi Robby Krieger avaa sanaisen arkkunsa luvaten ennen kuulemattomia tarinoita The Doors -yhtyeestä ja Jim Morrisonista Set the Night on Fire -teoksessa.

Sarjakuvat – Upeasti visualisoituja kansanuskomuksia ja parasta seuraa

Kalevalan-tulkinnallaan säväyttänyt Sami Makkonen jatkaa kulttuurimme pimeiden puolien tarkastelua Hevosjumala-teoksessaan. Hän yhdistää yliluonnollisen kauhun okkultismiin ja kansanuskomuksiin. Rujo mutta silti herkkä piirrosjälki tukee taiturimaista juonenkuljetusta tehokkaasti. Jarkko Vehniäisen ja Marja Lappalaisen Kamalassa luonnossa ollaan parhaassa seurassa, kun suosittujen sanomalehtistrippien teemana on tällä kertaa ystävyys. Tästä albumista löytyy elämän tarkoitus sateisenakin päivänä!

Tiedustelut, pdf-vedokset ja haastattelupyynnöt:

Tietokirjat: Adele Couavoux, adele.couavoux@otava.fi

Kaunokirjat ja musiikki: jenni.heiti@otava.fi

Sarjakuvat: anni.gullichsen@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappaleet@like.fi