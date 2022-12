Lil Nas X, Skrillex ja monia muita kiinnitetty Ruisrockiin

Ruisrockiin kiinnitetty Lil Nas X on massiivinen koko hiphop-kulttuuria muokannut yhdysvaltalainen rap-artisti. Listoja hallinneen musiikkiuransa ohella artisti on toiminut LGBTQ-kulttuurin äänenä tehden työtä yhdenvertaisuuden puolesta. Alallaan vaikutusvaltainen kiinnitys on myös aikamme EDM-kenttää uudistanut Skrillex, jonka luoma uniikki soundi kuuluu nykymusiikissa halki genrerajojen ja joka teki dubstepista valtavirtaa Scary Monsters and Nice Sprites -EP:llään.

Ruisrockissa nähdään myös englantilainen pehmeän popin soihdunkantaja PinkPantheress, joka nousi suosioon viime vuonna TikTokin myötävaikuttamana. Festivaalille uraauurtavaa trap rapia tuo yhdysvaltalainen Denzel Curry, ja ruotsalaista rapia tarjoaa valtavaa kansainvälistä huomiota nauttiva Yung Lean, joka tunnetaan myös emo rapin luojana.

Kotimaisia kärkinimiä ja kiinnostavimpia tulokkaita

Ruisrockin kotimainen ohjelma täydentyy kiinnostavalla kattauksella suomalaisia tekijöitä. Festivaalille kiinnitettiin rap-huippunimi Gettomasa, pop-rockin suunnannäyttäjä Haloo Helsinki! sekä suurta suosiota saavuttaneet BEHM ja Erika Vikman. Suomirap-ohjelma täydentyy myös Ettan ja Jami Faltinin kaltaisilla kiinnostavilla tekijöillä, ja pehmeää pop-musiikkia tarjoilevat eteerinen pehmoaino sekä mielenkiintoinen tuore nimi Aliisa Syrjä. Menevämpää poppia festivaalille tuo Benjamin.

Ruisrock järjestetään 7.–9.7.2023 Turun Ruissalossa. Lisää artistijulkistuksia on luvassa talven aikana. Festivaalin kolmen päivän liput ovat myynnissä Tiketissä.

7.12. mennessä julkaistut artistit:

Aliisa Syrjä

Antti Tuisku

BEHM

Benjamin

Denzel Curry (US)

Erika Vikman

Etta

Gettomasa

Haloo Helsinki!

Jami Faltin

Lil Nas X (US)

pehmoaino

PinkPantheress (UK)

Skrillex (US)

Yung Lean (SE)