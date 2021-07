Liljanne-Koti Oy:n Mertokarin yksikön toiminta on saatava kuntoon välittömästi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää Liljanne-Kodin huolehtimaan, että Mertokarin yksikössä lääkehoito on turvallista ja henkilökunta ammattitaitoista.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston selvitysten mukaan Liljanne-Koti Oy:n Mertokarin toiminnassa on toistuvasti ollut suuria puutteita. Palveluntarjoaja ei ole aluehallintoviraston neuvonnasta ja ohjauksesta huolimatta korjannut toimintaansa.

Aluehallintovirasto määrää, että Liljanne-Koti Oy:n Mertokarin yksikössä lääkehoidon tulee olla turvallista. Yksikössä tulee olla kokoaikainen vastuuhenkilö, joka tosiasiallisesti vastaa yksikön toiminnasta. Hänen on huolehdittava, että henkilökunnalla on tehtäviinsä vaadittava ammattitaito. Henkilökuntamitoitus on vastattava asiakkaiden palvelutarpeita.

Kaikki toiminnan epäkohdat pitää korjata välittömästi. Mertokarin valvonta jatkuu, kunnes toiminta on luvan- ja lainmukaista. Valvonnan aikana yksikköön ei saa ottaa uusia asiakkaita.

Liljanne-Koti Oy:n Mertokarin yksikkö saa tuottaa tehostettua palveluasumista vanhuksille, mielenterveyskuntoutujille ja päihdekuntoutujille.