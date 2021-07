Lillen Pasteur-instituutti on arvioinut Daikinin ilmanpuhdistimien tehokkuuden hengitystieviruksia vastaan

Tunnetun ranskalaisen Institut Pasteur de Lille -laboratorion testien mukaan Daikinin ilmanpuhdistimet tuhoavat yli 99,98 prosenttia HCoV-229E-koronaviruksista 2,5 minuutissa*.

Lillen Pasteur-instituutin laboratorioissa tehtyjen testien mukaan Daikinin ilmanpuhdistimet tuhoavat yli 99,98 % ihmisiin tarttuvan HCoV-229E-tyypin koronaviruksista 2,5 minuutissa. Virus kuuluu samaan perheeseen kuin COVID-19-pandemian aiheuttanut SARS-CoV-2 -koronavirus. Ilmanpuhdistinten on arvioitu saavuttavan 99,93 prosentin tehokkuuden myös influenssaa aiheuttavaa H1N1-virusta vastaan 2,5 minuutissa.

Tulos merkitsee, että Daikinin ilmanpuhdistimet toimivat apuna taistelussa hengitystiesairauksia vastaan ja kompaktit plug and play -ilmanpuhdistimet voivat myötävaikuttaa merkittävästi hengitystieviruksien leviämisriskin pienentämiseen. Tunnustus on virstanpylväs Daikinin pyrkimyksissä tulla merkittäväksi toimijaksi ilmanpuhdistusalalla Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa.

Testattu teho koronavirusta vastaan

Daikinin missio ilmanlaadun hallinnan asiantuntijana on tarjota innovatiivisia ratkaisuja. Yritys on myynyt ilmanpuhdistimia yli 45 vuoden ajan. Daikinin ilmanpuhdistimet ja muissakin Daikin-laitteissa hyödynnetty patentoitu ilmanpuhdistustekniikka ovat jo pitkään osoittaneet toimivuutensa niin ilmansaasteita, siitepölyä kuin viruksiakin vastaan.

Daikin Europe N.V. antoi ranskalaisen Pasteur-instituutin laboratoriolle tehtäväksi testata ilmanpuhdistinvalikoimansa vahvistaakseen väitteensä tekniikkansa tehokkuudesta. Nyt on virallisesti osoitettu, että Daikin-mallit tuhoavat yli 99,98 prosenttia ihmisen HCoV-229E-koronaviruksesta 2,5 minuutissa. Saavutus on merkittävä.

Pasteur-instituutti teki testit HCoV-229E-viruksella, joka on läheistä sukua SARS-CoV-2-koronavirukselle. Itse SARS-CoV-2-virusta ei turvallisuussyistä käytetty. Koska virukset kuuluvat samaan perheeseen on tutkimustulos vahva osoitus siitä, että Daikin-ilmanpuhdistimet ovat tärkeä ase viruksen leviämisriskin vähentämisessä ja auttavattaistelussa COVID-19 -pandemiaa vastaan.

Daikin-ilmanpuhdistimien tehokkuus perustuu virukset vangitsevaan suorituskykyiseen sähköstaattiseen HEPA-suodattimeen sekä Daikinin patentoituun Flash Streamer -tekniikkaan, joka hävittää virukset.

Instituutti on testannut myös ilmanpuhdistimien tehoa kausi-influenssaa aiheuttavaa H1N1-virusta vastaan. Lillen Pasteur-instituutin tutkimukseen perustuva johtopäätös on, että samoissa testiolosuhteissa Daikin-ilmanpuhdistimet poistavat 2,5 minuutissa yli 99,93 prosenttia H1N1-viruksesta. Tämä osoittaa, että nämä laitteet ovat erittäin tehokkaita myös taistelussa influenssaa vastaan.

Ilmanpuhdistus ja ilmanvaihto ovat avain terveellisiin sisätilaympäristöihin

Daikin-ilmanpuhdistimet puhdistavat sisäilmaa kierrättämällä sitä useiden eri puhdistustekniikoita hyödyntävien suodatinten läpi. Ilmanpuhdistimia käytetään useimmiten asuintiloissa, pienissä toimistoissa, myymälöissä, luokkahuoneissa, terveydenhuollon odotushuoneissa ja lääkärien vastaanotoilla. Daikin-ilmanpuhdistimen ilmavirta on noin 330 kuutiometriä tunnissa. Tämä tarkoittaa, että tavanomaisen huoneen ilmamäärä kierrätetään ilmanpuhdistimen läpi useita kertoja tunnissa.

”Testitulokset ovat hyvä uutinen yhteiskunnalle: juuri kun kaikki valmistautuvat palaamaan työpaikoille ja normaaliin elämään, voimme luoda olosuhteet, joissa se voidaan tehdä turvallisemmin. Daikinin omistautuminen terveellisen sisäympäristön luomiselle on tuottanut laajan valikoiman ilmansuodatus- ja puhdistustuotteita. Käytämme näitä tekniikoita ilmastointi-, lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisuissamme niin pienissä kuin suurissakin rakennusprojekteissa ja voimme auttaa ketä tahansa puhtaan ja raikkaan sisäilman tarvitsijaa löytämään oikean ratkaisun”, tutkimusprojektissa tiiviissä yhteistyössä Pasteur-instituutin työskennellyt Daikinin ilmanvaihto- ja ilmanpuhdistusyksikön projektipäällikkö M. Olivier Luminati toteaa.

Sisäilman laadulla on suuri vaikutus ihmisten suorituskykyyn ja hyvinvointiin. Ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä on monia, kuten pienhiukkaset, allergeenit, ilmankosteus ja niin edelleen. Daikin on tunnistanut tämän haasteen jo kauan sitten. Se lanseerasi ensimmäisen ilmanpuhdistimensa Japanissa jo vuonna 1975.

”Pasteur-instituutin saamat tulokset ovat läpimurto meille ja yhteiskunnalle. Olen vakuuttunut, että Daikinista voi tulla toimialan vertailukohta sisätilojen ilmanlaadun hallinnassa EMEA-alueella”, kertoo Daikinin ilmanpuhdistustoiminnan EMEA-alueen johtaja Anthony Dimou.

* Yksityiskohtaiset Daikin-ilmanpuhdistinten testitulokset tyyppikohtaisesti: