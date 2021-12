Limingantielle (mt 847) suunnitellaan jalankulku- ja pyöräilyväylää välille Rantavainio - Äimärautio

Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa laatii tiesuunnitelmaa maantielle 847 Äimäraution ja Rantavainion välillä Oulun kaupungin alueella.



Suunnitelmaan sisältyy nykyisen jalankulku- ja pyöräilyväylän parantaminen pyöräilyn pääreitiksi (baana-väylä) maantien 847 länsipuolella välillä Rantavainio (Lentokentäntien liittymä) - maantie 8155 (Poikkimaantie). Suunnittelualueeseen kuuluu myös suojatieylityksen parantaminen maantiellä 847 Joulumerkinpolun kohdalla sekä maantien 847/Rantalantien/Karhunkedontien risteyksen parantamistoimet. Vesalantien osuus suunnitellaan parannettavaksi pyöräkaduksi. Suunnittelun tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden ja liikkumisympäristön parantaminen.



Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua 3.12.-17.12.2021 hankkeen verkkosivulla osoitteessa https://vayla.fi/mt-847-limingantie. Sivulla on myös linkki karttapalautejärjestelmään. Suunnitelmaluonnoksista voi antaa myös palautetta sähköpostilla, puhelimella tai kirjeellä.



Suunnitelmaluonnoksia esitellään verkkotilaisuudessa keskiviikkona 8.12.2021 klo 17.00 - 18.30. Tilaisuus järjestetään Microsoft Teams -tapahtumana, joka tallennetaan. Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille, muille tien käyttäjille ja hankkeesta kiinnostuneille. Osallistuminen tilaisuuteen tapahtuu em. hankesivuille tallennetun linkin välityksellä. Osallistuminen ei vaadi Teams-sovellusta eikä tapahtumaan tarvitse kirjautua.



Suunnittelutyö on aloitettu maastotöillä kesällä 2021 ja tiesuunnitelma valmistuu helmikuussa 2022. Tiesuunnitelman valmistuttua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa tiesuunnitelman nähtäville tietoverkossaan vähintään 30 päivän ajaksi ja huolehtii nähtävillä olon kuuluttamisesta. Tällöin kansalaiset voivat perehtyä suunnitelmaan ja tarvittaessa jättää siitä muistutuksia. ELY-keskus hankkii tiesuunnitelmasta tarvittavat lausunnot ja suunnitelma toimitetaan lausuntoineen ja mahdollisine muistutuksineen Väylävirastolle ja edelleen liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin hyväksymistä varten.



Hankkeen rakennussuunnitelma valmistuu toukokuussa 2022. Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana ns. MAL-hankkeena yhteistyössä ELY-keskuksen ja Oulun kaupungin kanssa. Tämän hetken tiedon perusteella rakentamisvuosi olisi 2023. Hanke voidaan toteuttaa myös vaiheittain. Hankkeen kustannusarvio on 2,7 M€ (alv 0%).