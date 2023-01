Lindring av bristen på kompetent arbetskraft inom teknologiindustrin och social- och hälsovården: Nya riksomfattande tjänster för arbetsrelaterad invandring

Helpotusta teknologiateollisuuden ja sosiaali- ja terveysalan osaajapulaan: Uusia valtakunnallisia palveluita työperäiseen maahanmuuttoon 25.1.2023 11:01:15 EET | Tiedote

Uusien palvelupakettien tavoitteena on, että työnantajat saavat valmiita ammatti- ja erityisosaajia töihin Suomeen. Tarvittava osaaminen on tunnistettu ja testattu sekä työssä tarvittava suomen kieli on koulutettu jo lähtömaassa. Työntantajille tarjotaan räätälöityä palvelua, jossa työnantajan maksuosuus on puolet.