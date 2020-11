Lindström laajentaa koulukiusaamista vastustavan Välitä! -kampanjan valtakunnalliseksi – mukana muun muassa Duudsonit ja FightBackin Pekka Hyysalo

Suomalainen tekstiilipalvelualan perheyritys Lindström laajentaa koulukiusaamista ehkäisevää työtään valtakunnalliseksi. Välitä! -kampanja käynnistyy kansainvälisenä lapsen oikeuksien päivänä 20.11., ja mukana on 15 koulua eri puolilta Suomea. Lindströmin tueksi kampanjaan ovat lähteneet mukaan myös muun muassa Pekka Hyysalo, Duudsonit, Arttu Lindeman ja Mikko Töyssy. Kampanjan tavoitteena on ottaa kantaa turvallisen koulun puolesta, kiusaamista vastaan.

Kampanjassa hyödynnetään mediatilana Lindströmin käsipyyheannostelijoita, jotka löytyvät useista Suomen kouluista. Kansissa näkyvin visuaalisin viestein oppilaita kannustetaan välittämään toisista ja varmistamaan omalla toiminnallaan sen, ettei ketään kiusata. Kampanjan kuvat ja tekstit suunnitellaan yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa.



Kampanjan idea lähti Lindströmin Pohjois-Suomen työntekijöiltä Sami Toljamolta ja Katariina Isolalta, jotka halusivat tarttua tärkeään aiheeseen omakohtaisenkin kokemuksen kautta.



Toljamon mukaan kiusaamista ehkäisevässä projektissa on kyse arvopohjaisesta toiminnasta sekä henkilökohtaisen että yrityksen merkityksen kirkastamisesta.



”Suoraa liiketoiminnallista hyötyä meille ei tässä ole, mutta yrityksemme merkityksessäkin sanotaan, että välitämme sekä ihmisistä että maapallosta. Autamme lapsia tuntemaan olonsa onnelliseksi, turvalliseksi ja varmaksi, jotta he voivat ylittää itsensä päivittäisten haasteiden edessä”, Toljamo lisää.



Kiusaamisen ehkäisyssä mukana myös muun muassa FightBackin Pekka Hyysalo ja Duudsonit



Lindströmin kampanjaan on lähtenyt mukaan myös valtakunnallisia vaikuttajia, kuten Pekka Hyysalo, Duudsonit, tubettaja ja räppäri Arttu Lindeman ja näyttelijä Mikko Töyssy. He ovat mukana keskustelemassa lasten ja opettajien kanssa siitä, miksi aihe on niin tärkeä ja miksi kiusaamista ei saa sallia missään muodossa.



”Kiusaaminen tuhoaa unelmia. Me ollaan omassa elämässä nähty mitä kaikkea hienoa voi saavuttaa kun asioita tehdään yhdessä, ystävinä”, toteavat Duudsoneista Jarppi ja HP.



"Kaikkien tulee puhaltaa yhteen hiileen, jotta joukkue toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. Kiusaaminen tuhoaa joukkuehengen, eikä kukaan hyödy. Suomi on yhteinen joukkueemme", kertoo Pekka Hyysalo.



"Jopa yksi kymmenestä lapsesta joutuu koulukiusaamisen uhriksi, mä olin yksi näistä. Jos nyt 24-vuotiaana artistina pystyn johonkin mun näkyvyyttä ja julkisuutta käyttämään - se on tämä. Mä oon aina altavastaajan puolella”, toteaa Arttu Lindeman.



Kiusaamisen ehkäisy on osa vastuullisuutta



Positiivista yrityskulttuuria ja arvopohjaista keskustelua ylläpitänyt Lindströmin Suomen maajohtaja Pasi Saarinen on ylpeä sekä kampanjasta että sen sanomasta. Kampanja on yksi esimerkki siitä, miten vastuullisissa yrityksissä otetaan kantaa yhteiskunnallisesti tärkeisiin asioihin.



”Haluamme Lindströmillä vaalia innovatiivista kulttuuria, jossa jokaisen työntekijän yksittäiset arvot ja ideat voivat synnyttää jotain suurempaa. Meille tässä on kyse vastuullisuustyöstä, joka on määritelty osaksi Lindströmin merkitystä (purpose)", Saarinen suitsuttaa.



”Haluaisin samalla haastaa suomalaiset yritykset mukaan merkitys-ajatteluun. Yrityksillä, kuten jokaisella yksilölläkin, on oma merkitys. Merkitys syntyy siitä, miksi on olemassa ja mitä haluaa tehdä muiden tai maapallon hyväksi”, jatkaa Saarinen.



Välitä! – kampanjassa mukana olevat koulut:

Kokkola, Hollihaan koulu

Espoo, Kirstin koulu

Masku, Kurittulan koulu

Turku, Yli-Maarian koulu

Oulu, Metsokankaan koulu

Vantaa, Kaivokselan koulu

Harjavalta, Keskustan alakoulu

Lahti, Tiirismaan koulu

Nastola, Erstan koulu

Pirkkala, Naistenmatkan koulu

Nokia, Kankaantaan koulu

Muurame, Mäkelänmäen koulu

Hämeenlinna, Seminaarin koulu

Iittalan yhtenäiskoulu

Helsinki, Kankarepuiston peruskoulu

Välitä! -kampanjan tiedote 3/2020:

https://lindstromgroup.com/fi/tiedotteet/valita-projekti-koulukiusaamista-vastaan/



Näin kampanja otettiin Oulussa vastaan maaliskuussa 2020:

https://lindstromgroup.com/fi/artikkeli/valita-kampanja-kaynnistyi-oulussa/



https://youtu.be/36zFE3akMSo