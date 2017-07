Lindström panostaa lääketeollisuudelle tarjottaviin palveluihin – ostaa Kiinassa CWS-bocon puhdastilapalvelut

10.7.2017 13:52 | Lindström Oy

Tekstiilipalveluyritys Lindström on ostanut CWS-bocon puhdastilapalveluiden liiketoiminnan Kiinassa. Kaupan myötä yhtiö pystyy paremmin vastaamaan etenkin lääketeollisuuden asiakastarpeisiin. Puhdastilapalvelu on tekstiilihuoltopalvelu työvaateasiakkaille, joiden lopputuotteet ovat erityisen herkkiä erilaisille epäpuhtauksille, esimerkiksi lääke-, bio- ja elektroniikkateollisuus.

Yritysosto toteutui kesäkuun lopussa. Vuodesta 2010 Kiinassa puhdastilapalveluita tarjonnut CWS-boco on yksi maailman johtavista tekstiilipalveluyrityksistä. Yhtiön puhdastilapalveluiden liikevaihto Kiinassa 30.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta oli kaksi miljoonaa euroa.

Kaupan myötä Lindströmille siirtyy CWS-bocolta noin 50 työntekijää, 20 asiakkuutta sekä palvelukeskukset Shanghaissa ja Pekingissä. Lindströmillä on ennestään palvelukeskukset Suzhoussa, Pekingissä ja Guangzhoussa. Lindström on toiminut Kiinassa vuodesta 2006 tarjoten työvaatepalveluita yritysasiakkailleen. Puhdastilapalveluita yhtiö on tarjonnut markkinalla vuodesta 2015.

”Puhdastilapalvelun kysyntä kasvaa erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Vahvistamalla asemaamme korkean teknologian puhdastilapalveluissa, haemmekin nyt vahvaa kasvua erityisesti lääketeollisuudesta. Yleisesti ottaen työvaatepalvelu ja siihen liittyvät puhdastilapalveluratkaisut ovat Kiinassa vielä varsin tuntemattomia, joten kasvupotentiaali on erittäin merkittävä. Tämä on meille myös tärkeä virstanpylväs, sillä kyseessä on ensimmäinen yrityskauppamme Aasiassa,” sanoo Lindström-konsernin toimitusjohtaja Juha Laurio.

Yrityskaupan jälkeen yhtiö työllistää Kiinassa noin 150 henkilöä. Lindström tarjoaa puhdastilapalveluita Kiinan lisäksi tällä hetkellä myös Venäjällä ja Suomessa. Yhä suurempi osa Lindströmin liikevaihdosta tulee kansainvälisistä toiminnoista. Yritys tarjoaa tekstiilipalveluita yrityksille jo 24 maassa ja vaatettaa päivittäin yli miljoona ihmistä maailmanlaajuisesti.