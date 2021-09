Lindström pyrkii hiilineutraaliin toimintaan maailmanlaajuisesti vuoteen 2035 mennessä

Lindströmin tavoitteena on maailmanlaajuinen hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Tavoite on jatkoa yrityksen pyrkimykselle kohti alan kestävimmän yrityksen asemaa. Sitoumuksen noudattamista varten Lindström on liittynyt Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi). Näin varmistetaan, että tavoitteet ovat linjassa uusimman ilmastotieteen kanssa Pariisin sopimuksen päämäärien saavuttamiseksi.

Pahimpien ilmastovaikutusten ja luonnon tuhoutumisen välttämiseksi on arvioitu, että lämpötilan nousun on pysyttävä 1,5 celsiusasteessa esiteollisesta tasosta. Lindströmin tavoitteena on Business Ambition 1,5°C, joka on kunnianhimoisin SBTi:n sitoumus ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi alle 1,5 celsiusasteeseen.

”Sitoumuksemme Science Based Targets -aloitteeseen on linjassa tavoitteemme kanssa auttaa meidän asiakkaita kasvamaan yhä kestävämmin. Kaikki yritykset etsivät keinoja vähentää ympäristökuormitustaan. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme hiilivapaa tekstiilipalvelu vuoteen 2035 mennessä ”, sanoo Lindströmin Senior Vice President for Ecosystems and Sustainability Anna-Kaisa Huttunen.

Koko yrityksen laajuinen kunnianhimoinen tavoite asettaa riman korkealle

Uusi tavoite on jatkoa Lindströmin pitkäkestoisille pyrkimyksille toiminnan muuttamiseksi kestävämpään suuntaan. Lindström aloitti veden- ja energiankulutuksen optimoinnin pesuloissaan 1990-luvun alussa, minkä jälkeen kulutus pestyä tekstiilikiloa kohden on puolittunut. Viime vuonna yritys ilmoitti tavoitteekseen kierrättää 100 prosenttia tekstiilijätteestä, joka on toiminnan suurin sivu- ja jätevirta, sekä puolittaa jätteen määrän vuoteen 2022 mennessä. Alettuaan mitata kasvihuonekaasupäästöjään vuonna 2004 yritys on onnistunut vähentämään niitä 30 prosenttia pestyä tekstiilikiloa kohden.

Nykyään Lindström pesee vuosittain yli 170 000 tonnia tekstiilejä, sillä on yli 230 000 asiakasta 24 maassa ja sillä on kierrossa asiakkaillaan lähes 15 miljoonaa tekstiiliä joka kuukausi. Yrityksen liiketoimintamalli perustuu kiertotalouteen, ja se toimii samojen ympäristöperiaatteiden mukaisesti kaikissa toimintamaissaan Euroopassa ja Aasiassa. Nyt Lindström on asettanut kunnianhimoiseksi tavoitteekseen vähentää kasvihuonekaasupäästöt nollaan kaikissa toimintamaissaan vuoteen 2035 mennessä, mikä on linjassa Suomen hallituksen ilmastotavoitteen kanssa.

”Haluamme olla kestävän kehityksen edelläkävijä toimialallamme ja tarjota asiakkaillemme kestävimmän vaihtoehdon heidän tekstiilipalveluilleen. Sataprosenttisella kierrätystavoitteellamme ja koko yrityksen laajuisella nettonollatavoitteella, joka on linjassa kunnianhimoisimman SBTi-sitoumuksen kanssa, asetamme riman riittävän korkealle”, sanoo Huttunen.

Matka kohti hiilineutraaliutta on jo alkanut

Tavoitteen saavuttamiseksi yksilöitiin kolme painopistealuetta, joilla on suurin vaikutus. Yhtiö keskittyy omassa palvelutoiminnassaan (Scope 1 ja 2) vähentämään päästöjä kahdella painopistealueella, joilla pyritään hiilivapaisiin energiaratkaisuihin ja ympäristöystävällisiin asiakastoimituksiin. Kolmantena painopistealueena on kierrätys- ja biopohjaisten kuitujen lisääminen tuotteissa (Scope 3), koska kankaiden raaka-aine vaikuttaa yrityksen aiheuttamiin päästöihin.

”Olemme jo ottaneet useita askelia kohti tavoitetta. Muutama vuosi sitten aloimme rakentaa omia Prodem-tuotantolaitoksia, joissa voimme nopeasti tuottaa lisätilauksia tarpeen mukaan lähellä asiakkaitamme. Tämä on poistanut varastojemme vanhentumisriskin tekstiilijätteen määrän vähentyessä”, Huttunen kertoo ja jatkaa: ”Suomessa siirryimme ympäristöystävälliseen sähköön tänä vuonna, mikä tuo konsernin päästöihin 7 prosentin vähennyksen.Testaamme myös aktiivisesti uusia kierrätysmateriaaleja yhdessä kumppaneidemme ja toimittajiemme kanssa. Emme voi tehdä tätä yksin. Tarvitsemme innovatiivisia kumppaneita ja toimittajia, jotka voivat auttaa meitä saavuttamaan tavoitteen.”