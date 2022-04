Lindström sijoittaa kiertotalousyritys Resteriin ja nousee yhtiön toiseksi suurimmaksi omistajaksi

Lindström Group on osallistunut maaliskuussa 2022 järjestettyyn tekstiilien kierrätysratkaisuja tarjoavan Rester Oy:n rahoituskierrokseen ja nousee yhtiön merkittäväksi vähemmistöomistajaksi. Osakkuuden myötä Lindströmin ja Resterin alkuvuonna 2021 alkanut yhteistyö Lindströmin Suomen ja Baltian poistotekstiilien jalostamiseksi teollisuuden uusiokäyttöön syvenee ja laajenee kansainvälisesti. Lindströmin strategisena tavoitteena on kierrättää 100 % poistotekstiilistään globaalisti vuoteen 2025 mennessä.

Sijoitus tukee Lindströmin strategista tavoitetta rakentaa yhteistyössä kumppaniensa kanssa ympäristöystävällisiä, kiertotalouteen pohjautuvia tekstiilipalveluja. Rester on toimialansa tunnettu pioneeri, jonka toiminta on vakaalla pohjalla ja käyttämä teknologia skaalattavissa. Resterin jalostamaa uusiokuitua käytetään esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa kankaiden tai teknisten tekstiilien valmistukseen sekä rakennusteollisuudessa eristys- ja komposiittimateriaalien sekä akustiikkalevyjen tuotantoon.

Tekstiilikierrätyksen kasvupotentiaali on globaalisti merkittävä. Sen kasvua ajavat niin kuluttajien odotukset kuin tekstiilituotteiden tiukentuva regulaatio. Lindström uskoo tekstiiliteollisuuden siirtyvän kiertotalousmallin mukaiseen toimintaan.

”Tämä yhteistyö oli meille jo alusta alkaen strateginen kumppanuus. Olemme toimialamme edelläkävijä ja haluamme vauhdittaa koko tekstiilitoimialan systeemistä muutosta. Kysyntä vastuullisille tekstiilipalveluille kasvaa kaikilla markkinoillamme ja uskomme vahvasti, että vähäpäästöisemmät kierrätyskuidut tulevat yhä enenevässä määrin korvaamaan neitseellisiä kuituja erilaisissa tekstiileissä. Entistäkin tiiviimpi yhteistyö Resterin kanssa viimeistelee kiertotalouden mukaista toimintamalliamme ja tukee tekstiilien suljetun kierron tuotekehitystä, jossa elinkaarensa päässä oleva tekstiili kierrätetään uusiokuiduksi takaisin kankaan valmistukseen”, kertoo Lindström-konsernin toimitusjohtaja Juha Laurio.

Resterin toimitusjohtaja Outi Luukko korostaa, että yhteistyön tavoitteena on koko ajan ollut tekstiilien kiertotalouden kehittäminen. EU:n tekstiilien uudelleenkäyttöä ja kierrätettävyyttä korostavan tekstiilistrategian myötä tavoite on osoittautunut äärimmäisen ajankohtaiseksi.

”Lindström on ollut mukana lähes alusta alkaen Resterin toiminnassa ja heittäytynyt kanssamme ratkomaan poistotekstiilien kierrättämisen haasteita, ja näenkin osakkuuden erittäin luontevana askeleena yhteistyömme syventämisessä. Yhteinen tavoitteemme on jatkossa laajentaa Resterin toimintaa kansainvälisille markkinoille. Lindströmillä on toimintaa yli 20 markkinalla ja strateginen tavoite saada poistotekstiilien kierrättäminen ratkaistua kaikissa toimintamaissaan. Vahva yhteistyö mahdollistaa aidon win-win-tilanteen ja myös ympäristö kiittää”, Luukko kertoo.

Rahoituskierroksella Resterin omistajiksi tulivat myös Taaleri Sijoitus Oy ja Besodos Investors Oy. Besodos on vuonna 1995 perustettu perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka Hanna Liirin johdolla sijoittaa etenkin kestävän kehityksen yrityksiin. Taaleri puolestaan on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, jonka visio on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

”Besodos Investors ja Taaleri edustavat kumpikin vastuullista sijoittamista ja kohdistavat katseensa vihreää siirtymää edistäviin yrityksiin. Resterin kaltaiselle kehittyvällä kiertotalousmarkkinalla eturintamassa toimivalle pk-yritykselle on todella arvokasta saada näiltä asialle sitoutuneilta tahoilta tietoa ja kokemuksia kestävän kehityksen haasteiden ratkaisuun ja sen myötä tukea kasvuun”, Luukko toteaa tyytyväisenä.

Resterin taloudellisena neuvonantajana rahoituskierrolla toimi Value Group.

Lisätietoja:

Juha Laurio, President & CEO, Lindström Group, p. 040 5016299, juha.laurio@lindstromgroup.com

Outi Luukko, toimitusjohtaja, Rester Oy, p. 0400 406083, outi@rester.fi

Jorma Alanne, toimitusjohtaja, Taaleri Sijoitus Oy, p. 050 68865, jorma.alanne@taaleri.com

Hanna Liiri, toimitusjohtaja, Besodos Investors Oy, p. 040 5205549, hanna.liiri@besodos.fi

Lindström

Lindström on perheomisteinen tekstiilipalveluyritys, jonka toiminta perustuu kiertotalouteen. 4700 omistautuneen työntekijämme avulla tarjoamme vastuullisia ja helppokäyttöisiä tekstiilipalveluita asiakkaillemme Euroopassa ja Aasiassa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallisia ja hygieenisiä ratkaisuja parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen varmistamiseksi ja samalla autamme heitä toimimaan vastuullisemmin. Vuonna 2021 Lindström-konsernin liikevaihto oli 432,5 miljoonaa euroa. www.lindstromgroup.com/fi

Rester Oy

Rester on globaalisti johtava edelläkävijä tekstiilikierrätyksen arvoketjujen rakentamisessa. Lounais-Suomeen sijoittautunut yhtiö tarjoaa tekstiilien kierrätysratkaisuja, joilla poistotekstiilit ja tuotannon sivuvirrat voidaan jalostaa uusiokuiduksi ja laadukkaaksi raaka-aineeksi. Prosessin aikana tekstiilit avataan mekaanisesti kuiduiksi. Rester-kierrätyskuitua voidaan käyttää monilla eri aloilla vaihtoehtona neitseelliselle raaka-aineelle. Asiakaskuntamme koostuu tekstiilejä käyttävistä yrityksistä, jotka toimittavat meille poistotekstiilejä, sekä yrityksistä, jotka käyttävät Rester-kierrätyskuitua omassa tuotannossa tai omissa tuotteissaan. Vuonna 2019 perustettu Rester aloitti toimintansa marraskuussa 2021. Resterin pääomistaja on ekologisia työvaatteita valmistava Touchpoint Oy. www.rester.fi

Taaleri

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Yhtiö ohjaa pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Taaleri allekirjoitti vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja liittyi vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Taalerin visio on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa. Yhtiön pääomarahastoliiketoiminta koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.taaleri.com