Lindtman: Poliisien riittävät resurssit varmistettava

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan on täysin selvää, että Porvoossa viikonloppuna nähdyn kaltainen ilmiö pitää katkaista heti alkuun. Lindtmanin mukaan tällaisen toiminnan ei pidä antaa lisääntyä ja siksi on tehtävä aivan selväksi, että tällaista ei yhteiskunnassamme sallita. Kahta poliisia ammuttiin viikonloppuna Porvoossa tahallaan ja vahingoittamistarkoituksella. Väkivalta poliiseja kohtaan on ylipäätään lisääntynyt selvästi – jopa kaksinkertaistunut parissa vuosikymmenessä. Lindtman puhui SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan, puoluejohdon sekä ministeriryhmän kesäkokouksessa Varkaudessa.

- Kyse oli mahdollisesti suunnitellusta väkivallasta yhteiskunnan turvallisuudesta vastaavia ihmisiä, poliiseja, kohtaan. Tällaisen ilmiön edessä yhteiskunnan on oltava äärimmäisen luja. Poliisit tarvitsevat nyt kaiken tuen. Siksi on erityisen tärkeää turvata meidän kaikkien turvallisuudesta huolehtivien riittävät resurssit.

Hallitusohjelmassa on linjattu, että poliisien määrää tullaan kasvattamaan 300:lla vuoteen 2022 mennessä. Lindtmanin mukaan poliisien määrän riittävyyttä on kuitenkin pystyttävä arvioimaan jatkuvasti.

- On oltava mahdollisuus siihen, että poliisien resursseja arvioidaan hallituskauden aikana. Hallitus on luvannut antaa sisäisen turvallisuuden selonteon vuonna 2021. Viimeistään silloin on syytä käydä läpi, ovatko nyt päätetyt lisäykset poliisien resursseihin ja kenttätyötä tekevien poliisien määrään riittäviä.

Lindtman totesi, että positiivista tässä tapauksessa oli poliisien nopea ja tehokas toiminta.



- Se todisti, kuinka ammattitaitoisia ja luotettavia suomalaiset poliisit ovat. Poliisi ansaitsee kiitoksen siitä toiminnasta, jolla nämä rikolliset otettiin kiinni. Kuten tiedämme, kiinniotto oli hyvin haastava ja poliisi teki työtä myös kovan julkisen paineen alla. Kaikki tuki poliiseille, jotka tekevät joka päivä töitä kansalaisten ja yhteiskunnan perustoimintojen turvaamiseksi.



Lindtman puhui kesäkokouksen puheessaan myös osaamisen tärkeydestä Suomen menestykselle. Hänen mukaansa on selvä, että koulutuksesta on leikattu jo liian pitkään. Nyt hälyttävään tilanteeseen tulee muutos – eikä yhtään liian myöhään. Rinteen hallitus vie Suomen leikkauslinjalta uudistus- ja investointilinjalle.



- Nyt suomalainen koulutus on tienhaarassa. Maailmassa, jossa työn murros johtaa siihen, että osaamisella on yhä ratkaisevampi merkitys, suomalaisen koulutuksen tilanne on kestämätön. Suomalaisten osaamistaso on lähtenyt laskuun ja nyt näyttää siltä, että 1970-luvun lopulla syntynyt sukupolvi on jäämässä kaikista koulutetuimmaksi.



- Siksi koulutukseen, osaamiseen ja tutkimukseen tehdään vaalikauden aikana lähes miljardin satsaus. Jokainen koulutusaste saa tästä osansa. Esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulujen rahoitukseen tehdään merkittävät tasokorotukset.



- Tulevaisuuden menestyksen kannalta on aivan ratkaisevaa, että hallitus onnistuu kääntämään osaamistason nousuun. Muutoksella on jo kiire. Annamme täyden tuen hallitukselle siitä, että koulutuksen ja sivistyksen kunnianpalautus näkyy ja tuntuu vahvasti jo ensi vuoden budjetissa.