Line Carrier Oy ja Länsilinkki Oy aloittavat yhteistyön

Lauantaina 5.6.2021 30 vuotta täyttänyt Länsilinkki valitsi mobiilipalvelujen kumppanikseen Line Carrierin ja DNA:n mobiiliverkon. Nyt sovittu mobiilipalvelukokonaisuus on olennainen osa Länsilinkin viestintäratkaisua.

”Line Carrier valittiin kumppaniksi, koska he pystyivät rakentamaan oman MVNO-kumppanimallinsa pohjalta juuri meidän tarpeisiimme vastaavan kokonaisuuden. Line Carrierin kanssa on myös helppo ja luotettavaa tehdä yhteistyötä”, kertoo Länsilinkin toimitusjohtaja Harri Suokko.

”Line Carrierin ainutlaatuinen MVNO-kumppanimalli mukautuu vaativimpiinkin tarpeisiin. MVNO-kumppanuuden avulla saatiin toteutettua Länsilinkille ratkaisu, joka vastaa yrityksen tärkeisiin vaatimuksiin. Line Carrier on toteuttanut jo yli kymmenen toisistaan poikkeavaa MVNO-kumppanitoteutusta”, kertoo Line Carrierin kumppanuusjohtaja Tero Niskanen.

Line Carrierin toimitusjohtaja Niko Tarjasalo sanoo, että yhteistyö Länsilinkin kanssa oli luontevaa. ”Se tukee strategiaamme olla innovatiivisten operaattoripalveluiden mahdollistaja markkinassa. Olemme yhteistyöstämme hyvin innostuneita”, kertoo Tarjasalo.

Länsilinkin viestintäratkaisu on suunniteltu erityisesti pk-yritysten tarpeisiin. Yrityksen asiakaslähtöisessä tuotesuunnittelussa asiakasymmärrys ja asiakaskokemus ovat tärkeitä.

Länsilinkki on kerännyt viimeisen vuoden aikana näkemyksiä siitä, mikä nykyisissä markkinalta saatavissa viestintäratkaisuissa on hyvää ja mitä niissä tulisi parantaa. Teletoimialalla on tunnistettu muutoksia: palvelujen käytettävyyden rooli korostuu ja samalla teknologinen osaaminen on ulkoistettu yrityksistä. Työtä ja viestintää tehdään tänä päivänä monikanavaisesti sekä kaikilla liittymätavoilla, niin mobiilisti kuin toimistolla.

Vastauksena pk-kentän toiveisiin Länsilinkki suunnittelee viestintäratkaisunsa asiakastarpeiden mukaan. Länsilinkille on myös tärkeää, että he pitävät asiakkaistaan huolta ja palvelu on henkilökohtaista. Tärkeää on myös se, että asiakas maksaa vain siitä mitä käyttää ja laskut ovat selkeitä. ”Ja tulevaisuudessa Länsilinkin palvelutarjontaa on saatavilla myös kumppanioperaattoreiden kautta”, kertoo Harri Suokko.

Line Carrier pyrkii tukemaan vahvasti Länsilinkin tuotekehitystä. ”Line Carrier pystyy palvelutarjoamallaan tukemaan Länsilinkin nykyisiä ja tulevia palveluratkaisuja sekä tuotteistamista”, kertoo Tero Niskanen.