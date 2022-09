Linja-autoliikenteen aikatauluihin ja reitteihin muutoksia Ilmasotakoulun harjoituksen ajaksi

Vesistökunnostusasioissa tapahtumarikas syksy 6.9.2022 08:22:52 EEST | Tiedote

Vesien kunnostus- ja hoitotoimia, kuormituksen vähentämistä, pohjavesien suojelutoimia ja vesien viivyttämistä valuma-alueella. Tätä kaikkea vesistökunnostustyö pitää sisällään. Keski-Suomessa on kuntia, yhdistyksiä ja muita toimijoita varten vankka asiantuntijaverkosto tarjoamassa neuvontaa, ohjausta ja rahallista tukea kunnostusasioihin. Alkavana syksynä on erityisen paljon tapahtumia, joihin aiheesta kiinnostuneen on hyvä tarttua kiinni.