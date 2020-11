Linnanmaan Prisman uudistus käynnistyy

Osuuskauppa Arina aloittaa Linnanmaan Prismassa mittavan uudistuksen. Kyseessä on Prisman 15-vuotisen historian laajin uudistustyö. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kiinteistön energiankulutuksen mullistava kylmä- ja lämmitystekniikan päivitys, jonka myötä myymälä tuottaa energiaa omien maalämpökaivojen avulla ja kiinteistön energiankulutus saadaan merkittävästi laskemaan. Samassa yhteydessä valmistellaan myös ruoan verkkokaupan avausta alkuvuodelle 2021. Toisessa vaiheessa 2021 vuoden alkupuolella toteutetaan Prisman myymäläuudistus, joka tuo omistajille entistä laajemmat valikoimat ja uusia palveluita.

Nyt käynnistyvässä Prisma Linnanmaan uudistuksessa myymälän kylmäkalustejärjestelmä vaihdetaan energiatehokkaisiin, hiilidioksiditekniikalla toimiviin kylmälaitteisiin. Tämän lisäksi ruoan verkkokaupan toiminnan aloittamiseen liittyvä laajennus valmistuu alkuvuodeksi 2021. Loppuvuoden aikana tehtävät uudistyöt koskevat etupäässä myymälän taustatiloja.Myymälän päivittäistavaraosaston uudistus aloitetaan ensi vuoden alussa.

Uutta niin verkossa kuin kivijalassa

Linnanmaan Prisman ruoan verkkokauppa avataan kevättalvella.

– Tämä on odotettu palvelu meidän alueella. On hienoa, että Limingantullin Prisman ja Sokos Herkun verkkokauppojen lisäksi pääsemme avaamaan palvelun myös Linnanmaalla. Verkkokaupan myötä asiakkaat voivat tehdä ostokset kotisohvalta, tilata kotiinkuljetuksen tai noutaa ostokset nyt rakennettavalta Linnanmaan noutopisteeltä, Prismajohtaja Anna Kela kertoo.

– Loppuvuoden 2020 aikana kassalinjasto uudistetaan ja samalla pikakassoja saadaan lisää. Myös päivittäistavaraosasto uudistuu kokonaisuudessaan alkuvuoden 2021 aikana. Päivittäistavarapuolen valikoima suunnitellaan uudelleen vastaamaan entistä paremmin alueen omistajien tarpeita ja toiveita. Valikoimia kasvatetaan huomattavasti entiseen nähden. Palvelut kehittyvät muun muassa laajenevan ruokatorin ja Linnanmaalle avattavan parturi-kampaamo Tälläämön voimin, Kela lisää.

Vihreämpi Prisma

Uudistuksen myötä koko kiinteistön tekniikka muutetaan uusimpaan saatavilla olevaan ympäristöystävälliseen ja kierrätyspohjaisen materiaalin hyötykäyttöön perustuvaan ratkaisuun.Järjestelmässä hyödynnetään maaperää energiatankkina. Tankkiin ladataan kesällä kylmäjärjestelmän lauhde-energia, joka talvella käytetään lämmitykseen. Muutoksen myötä rakennuksen energiakulut pienenevät merkittävästi aiempaan nähden.

– Meille on tärkeää olla omalta osaltamme mukana varmistamassa parempaa huomista pohjoissuomalaisille ja toimia vastuullisesti. Uudet energiaratkaisut, kuten hiilidioksidia hyödyntävä kylmäjärjestelmä, lauhdelämmön kierrättäminen, maalämmön ja led-valaistuksen käyttö varmistavat sen, että, että Prisma on tulevaisuudessa lähes hiilinegatiivinen, Kela kertoo.

Prisman uudistus valmistuu kokonaisuudessaan keväällä 2021. Hanke toteutetaan vaiheittain, jotta asiointi olisi koko uudistuksen ajan mahdollisimman sujuvaa. Osuuskauppa Arinan kokonaisinvestointi Linnanmaan Prisman uudistukseen on 9,5 miljoonaa euroa. Osuustoiminnallisena yrityksenä tehtävämme on toimia pohjoissuomalaisten kotitalouksien hyödyksi ja Linnanmaan uudistus on osoitus tästä työstä, rakkaudesta Pohjois-Suomeen. Haluamme kuulla alueen omistajia ja tulemme osallistamaan heitä uudistuksen edetessä.