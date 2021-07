Linnanmäellä juhlitaan tiistaina 70-vuotista Vuoristorataa – alan järjestö on nimennyt laitteen harvinaiseksi klassikoksi

Linnanmäen Huvipuiston suosituin laite Vuoristorata täyttää 70 vuotta tiistaina 13. heinäkuuta. Juhlapäivää vietetään 1950-luvun tyyliin.

Linnanmäen tunnetuimpiin laitteisiin kuuluva puinen Vuoristorata avattiin 13. heinäkuuta 1951. Se rakennettiin Kööpenhaminan Tivolin vuoristoradan mallin mukaan. Rakentaminen maksoi 48 000 000 markkaa, mikä on nykyrahassa noin 1 500 000 euroa. Laitetta pidettiin niin hurjana, että ensi alkuun jarrumestareilla tuli olla hävittäjälentäjän koulutus.

Vuoristoradan avajaisissa esiintyi maailmankuulu yhtye The Delta Rhythm Boys. Vuoristoradasta tuli välittömästi helsinkiläisten ja kauempaakin tulleiden suursuosikki, jonka suosio on kestänyt tähän päivään asti.

Yhdysvaltalainen vuoristoratajärjestö ACE (American Coaster Enthusiasts) on julistanut Vuoristoradan klassikkoradaksi. Vain muutama kymmenen laitetta maailmassa täyttää arvonimen tiukat kriteerit.

Vuoristorataa ohjaavat jarrumestarit, joita maailmalla tavataan nykyään vain harvoin, sillä monilla vanhoilla radoilla on siirrytty käyttämään automaattisia jarruja, mukaan lukien esikuvana toimineessa Kööpenhaminan laitteessa. Linnanmäen Vuoristoradalla on toiminut naisia jarrumestareina vuodesta 1999 alkaen, ja tänäkin juhlavuonna yksi jarrumestareista on nainen.

Vuoristoradan rakentamisvaiheessa laitteen elinkaareksi arvioitiin 15 vuotta. Hyvän huolenpidon ja osien säännöllisen uusimisen ansiosta ikisuosittu klassikko tarjoaa huvittelijoille yhtä hyvät kyydit vielä tänäkin päivänä, 70 vuoden jälkeen.

Vuoristoradan vuosipäivää juhlitaan tiistaina 13. heinäkuuta 1950-luvun hengessä. Huvittelijat saavat juhlapäivän kunniaksi Vuoristorata-ajelunsa päätteeksi tervanmakuisen makeisen. Lisäksi päivän aikana on monenlaista teemaan sopivaa ohjelmaa:

Kello 11 lähtien voi tutustua vanhoihin kääpiöautoihin

Kello 13, 14 ja 15: Taikuri Aatu Itkonen hauskuuttaa

Kello 16: Iskevä duo ilahduttaa

Kello 16: Roller Coaster Rock -tanssikilpailu osallistaa

Kello 17 ja 18.30: Sherwood Tigers viihdyttää

Kello 20: Johnny & the Dodgers riemastuttaa

Huvipuistoon tulevia asiakkaita kannustetaan pukeutumaan fiftarityyliin. Jakamalla kuvan sosiaalisessa mediassa itsestään 1950-luvun asussa #linnanmäki-tunnisteella voi voittaa rannekelahjakortin.

Lisää tietoa juhlapäivän ohjelmasta löytyy Linnanmäen verkkosivuilta.