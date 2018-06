Linnanmäellä on otettu käyttöön Suomen ensimmäinen pyörätuolivaunu Propelli-laitteeseen

Linnanmäellä on yli 40 laitetta, jotka soveltuvat niin suurempaa vauhdinhurmaa etsiville kuin tasaisemmastakin menosta nauttiville. Liikuntarajoitteisten henkilöiden on mahdollista päästä monen laitteen kyytiin tietyin rajoituksin, mutta nyt Linnanmäelle on saapunut laitevaunu, johon pääsee myös omalla pyörätuolilla.

Minimäellä sijaitseva Propelli-laitetta on uudistettu pyörätuolivaunulla, jonka takaosa laskeutuu alas rampiksi. Huvittelija pääsee nousemaan laitteeseen omassa pyörätuolissaan vaunun takaosasta. Lisävauhtia saa laitteen kyydissä käsillä polkemalla. ”Olemme todella mielissämme, kun voimme tarjota tällaisen huvipuistolaitekokemuksen asiakkaillemme”, Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin kertoo. Propelli-laite on alun perin saapunut Linnanmäelle vuonna 2016 ja sekä se että sen uusi vaunu ovat italialaisen laitevalmistaja Zamperlan tuotantoa. ”Linnanmäelle on aktiivisesti etsitty laitetta, joka mahdollistaisi kokonaisvaltaisen huvipuistoelämyksen liikuntarajoitteisille henkilöille. Löysimme uudenlaisen pyörätuolivaunun kierrellessämme Amerikan Yhdysvalloissa työmatkalla, ja lähdimme heti selvittämään, miten saisimme vastaavan meille Linnanmäelle”, Adlivankin kertoo pyörätuolivaunun hankinnasta. Propelliin pääsee rannekkeella tai laitelipulla. Pyörätuolivaunu on jo käytössä.

