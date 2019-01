Linnanmäen kausityörekrytointi alkaa pian!

Linnanmäen Huvipuisto on merkittävä kausityönantaja. Vuosittain huvipuistossa työskentelee yli 700 työntekijää. Great Place to Work -sertifioidun Linnanmäen kausi kestää huhtikuusta lokakuun loppuun ja hupimestareita palkataan 2-6 kuukaudeksi. Tämän vuoden kausityönhaku on avoinna 11.-27.1.2019.

Linnanmäki on vuodesta toiseen erittäin suosittu työpaikka. Kesä huvipuistossa pitää sisällään asiakaspalvelua, satoja uusia ystäviä sekä hupimestarikonseptin mukaista työskentelyä - kaikkia Linnanmäen työntekijöitä kutsutaankin hupimestareiksi.

Linnanmäelle aukeaa monia erilaisia työtehtäviä. Hupimestareita etsitään nimikkeillä laitetyöntekijä, siistijä, järjestyksenvalvoja, pelimyyjä, puutarhatyöntekijä, lipunmyyjä, kioski-, kahvila-, ravintola- ja myymäläntyöntekijä sekä uutuutena ohjelmatyöntekijä.

Lähes kaikissa työtehtävissä edellytetään 18 vuoden ikää, mutta kahvila- ja kioskiosasto palkkaa tarpeisiinsa myös muutamia 16- ja 17-vuotiaita. Kaikissa tehtävissä edellytetään suomen kielen taitoa.

Great Place to Work

Linnanmäki on toteuttanut Great Place to Work -työtyytyväisyyskyselyn työntekijöilleen jo usean vuoden ajan. Tulosten perusteella Linnanmäellä on toistamiseen myönnetty GPTW-sertifikaatti, joka on osoitus siitä, että Linnanmäki on erityisen hyvä työnantaja ja että työntekijät viihtyvät töissään. Tämä huomataan huvipuistossa myös käytännössä, sillä noin puolet Linnanmäen työntekijöistä päättävät hakea seuraavana vuonna uudestaan kesätöihin Linnanmäelle.

- Tavoitteemme on, että Linnanmäki on Suomen paras työpaikka hupimestareittemme mielestä. Työskentelemme tätä kohden herkeämättä ja kuuntelemme kehitysideoita aina herkällä korvalla, kertoo Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin.

Hyvää henkeä ja avointa asennetta

Vuosittain työntekijät kertovat, että Linnanmäellä vallitsee ainutlaatuinen Lintsi-henki, joka kumpuaa mukavista työkavereista ja ainutlaatuisesta työympäristöstä.

- Linnanmäelle on tärkeää, että hupimestariksi hakevalla on halu luoda asiakkaille ainutlaatuisia elämyksiä ja kykyä tehdä töitä erilaisten ihmisten kanssa. Kaiken kruunaa avoin asennoituminen oppimiseen, sillä sen avulla on mahdollista kehittyä hupimestarina, kertoo Linnanmäen henkilöstöjohtaja Elina Örthén.

Linnanmäen kausityönhaku kaudelle 2019 on avoinna 11.-27.1.2019. Lisätietoa ja hakemukset osoitteessa: rekrytointi.linnanmaki.fi.