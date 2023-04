Linnanmäki on nyt auki – Tervetuloa huvittelemaan!

Linnanmäen alkava huvikausi on tulvillaan iloa, naurua, vauhtia, herkkuja ja ennen kaikkea mukavaa yhdessäoloa ystävien ja perheen kanssa. Linnanmäen uusi huvipuistokausi avataan Lasten Vapulla, jota juhlistetaan heti huvikauden avajaisviikonloppuna 30.4.–1.5. Koko perheen yhteisessä keväisessä juhlassa Rolle-pelle ystävineen lakittaa Karhu-patsaan ja puistossa nautitaan keväästä ja livemusiikista.



- On ihanaa, että talven pitkä odotus on takana, ja pääsemme vihdoin taas avaamaan huvipuiston portit huvittelijoille! Haluamme toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleiksi Linnanmäelle luomaan yhdessä ihania muistoja, jotka kantavat pitkälle, aina sukupolvelta toiselle, toivottaa Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankiniloisesti.

Huvipuistossa työskentelee tällä huvikaudella lähes 700 Hupimestaria. Linnanmäellä kaikki työntekijät ovat Hupimestareita, sillä jokainen heistä on mestari tuottamaan hupia asiakkaille ja toisilleen.



- Olemme todella iloisia siitä, että tänä kesänä noin 60 % viime kauden Hupimestareistamme halusi palata töihin Linnanmäelle, kertoo Adlivankin.



- Pyrimme kaikin tavoin panostamaan Hupimestareittemme työhuvinvointiin ja siksi olemme kehittäneet uudenlaisen yhteistyön Diakonissalaitoksen Vamos-hankkeen puitteissa. Tässä yhteistyössä nuoret pääsevät matalalla kynnyksellä keskustelemaan Vamoksen asiantuntijoiden kanssa mieltä askarruttavista asioista esim. arjessa pärjäämisestä tai jaksamisasioista, Adlivankin kertoo.







Huvikauden uutuudet



Laitteet ja pelit



Linnunradalla ja Kammokujalla otetaan parin vuoden tauon jälkeen käyttöön VR- ja 3D-lasit. Lasien myötä huvittelijat pääsevät sisälle vaikuttaviin virtuaalimaailmoihin ja nauttimaan huvilaitteiden upeista tehosteista.

Olemme tulevalle huvikaudelle päivittäneet huvilaitteiden pituus- ja ikäsoveltuvuusrajoja, varmistaaksemme koko perheelle mielekkään huvittelukokemuksen.

Huvipuiston lukuisat pelit ovat monien huvittelijoiden kestosuosikkeja, ja tällä kaudella puistosta löytyy upouusi taitopeli Hyper! Tässä pelissä voi tuntea itsensä maailmanluokan baseball-tähdeksi. Pelipalkinnon voi valita monien muiden taitopelien tapaan, joko pehmoleluna, herkkuvoittona tai voittonsa voi lahjoittaa Lasten Päivän Säätiön perustajajärjestöille jaettavaksi lastensuojeluun.

Peliholvissa huvittelijoita odottaa tällä kaudella kaksi täysin uutta peliautomaattia: Space Invaders ja Dream Ball.







Huvipuistoherkut



Cafe Vohvelitehdas on saanut itselleen uuden upean ulkoasun, ja Linnanmäen perinteiset vohvelit paistuvat huvittelijoille myös vegaanisena ja gluteenittomana. Linnanmäen lukuisista ravintoloista ja kioskeista löytyykin tällä kaudella entistä enemmän vegaanisia sekä gluteenittomia tuotteita, ja puistossa on otettu käyttöön myös entistä ympäristöystävällisemmät kertakäyttöastiamateriaalit.

Uusi Herkku-kioski on värimaailmaltaan yhtä herkku kuin sen tuotteetkin! Täältä löytyvät mm. Linnanmäen maistuvimmat softikset monessa eri maussa.

Ravintola Hurlumheissa pääsee sekoittamaan oman juomansa uudessa limonaditehtaassa. Makuja voi sekoittaa keskenään mielin määrin ja lisämausteeksi voi laittaa vaikkapa vielä vaniljaa. Kotiin viemisiksi saa mukaansa Linnanmäki-kestomukin.

Linnanmäen huvipuistossa nautitaan totta kai myös ikiomasta kahvista. Huvipuiston hauska ja herkullisen pehmeä uutuuskahvi on nimeltään Haus kahvi.







Hupia aikuisille



Linnanmäki tarjoaa runsaasti hupia paitsi koko perheelle, niin myös ratkiriemukasta huvittelua ja elämyksiä aikuisille. Linnanmäeltä löytyy monia mahdollisuuksia viihtymiseen niin huvilaitteiden, pelien, kisailujen ja herkuttelun parissa, unohtamatta ympäri puistoa sijaitsevia Aikuisparkkeja, jossa voi hengähtää rauhassa huvipuistotunnelmasta nauttien.

Linnanmäellä voi myös kertakäynnillä kohottaa työhuvinvointia ja antaa hersyvän naurun pidentää työikää. Huvipuistossa työkaverit pääsevät yhdessä käyttämään hoksottimiaan ja selvittämään täysin uudistuneen Mysteeripelin saloja.



Linnanmäen syksy

Linnanmäen syksy tuo puistoon tullessaan odotetut teemaviikot. Ensimmäisenä iik!week tarjoaa reilusti kauhua ja kietoo koko huvipuiston synkkään pimeyteensä 7.-24.9.Upouudet ja entistäkin piinaavammat kauhukohteet sekä uudistunut Motelli eivät taatusti jätä ketään kylmäksi! Puistossa on syyskuussa liikkeellä toinen toistaan karmivampia hahmoja. Piinaavaa kauhua ei tänä syksynä pääse puistossa pakoon, ja tämän vuoksi ikäsuositus kauhukohteisiin onkin 15 vuotta. Ikäsuositus huvipuiston alueelle on + 12 vuotta, ja alle 15-vuotiaiden toivotaan saapuvan huvipuiston alueelle vain huoltajien seurassa.

Pimeyden jälkeen koittaa aina valo. Taianomainen Valokarnevaali huipentaa koko Linnanmäen huvipuistokauden 12.–22.10. Karnevaalin aikana huvipuiston pääsee kokemaan näyttävässä väriloistossa. Puisto on tulvillaan erilaisia esityksiä sekä häikäiseviä valohahmoja.

Molemmat teemaviikot ovat maksullisia tapahtumia. Teemaviikkojen suuren suosion takia voimme joutua hetkellisesti rajoittamaan huvittelijoiden määrää huvipuistossa. Suosittelemmekin tekemään etukäteen paikkavarauksen halutulle päivälle. Paikkavarauksella varmistaa mutkattoman sisäänpääsyn syksyn synkimpään ja valoisimpaan tapahtumaan.

Liput teemaviikoille ovat myynnissä heti kauden aloituspäivästä 28. huhtikuuta lähtien.