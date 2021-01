Linnanmäki rekrytoi jälleen 650 hupimestaria kausityöhön – tarjolla paljon enemmän kuin kesätyö!

Linnanmäen huvikausi 2021 siintää jo kirkkaana edessä. Linnanmäki rekrytoi noin 650 hupimestaria erilaisiin kausityötehtäviin merkityksellisen työn pariin. Linnanmäen hupimestarirekrytointi alkaa 11.1. ja kestää 31.1.2021 saakka.

Linnanmäen huvipuistokausi 2021 lähtee käyntiin huhtikuun lopulla ja päättyy perinteiseen Valokarnevaaliin lokakuun lopussa. Linnanmäen kausityöpaikat ensi huvikaudelle aukeavat tammikuun puolivälissä. Huvipuisto toivoo löytävänsä innostuneita, positiivisen palvelu- ja oppimisasenteen omaavia hupimestareita, monipuolisiin asiakaspalvelutehtäviin huvilaitteilla, järjestyksenvalvonnassa, siistijöinä, kioskeissa, kahviloissa, myymälöissä, ravintoloissa, ohjelmapalveluissa, lipunmyynnissä, peleissä ja puutarhassa.

Tarjolla on työtä, jolla on merkitystä. Linnanmäen toiminnan tarkoituksena on kerätä varoja lastensuojelutyöhön tarjoamalla asiakkaillemme ainutlaatuisia huvipuistoelämyksiä, jotka varmistetaan hupimestareiden iloisen asiakaspalveluasenteen myötä.

- Kokemus oman työn merkityksellisyydestä on lisääntyvissä määrin tärkeää. Linnanmäellä työntekijämme osallistuvat omalla työpanoksellaan lastensuojelutyön tukemiseen, Linnanmäen henkilöstöjohtaja Elina Örthén kertoo.

Linnanmäellä työskennellessä on mahdollisuuksia kehittyä ja edetä, ja jokaisesta voi tulla asiakaspalvelun mestari. Joka kausi Linnanmäellä työskentelee myös kymmeniä kausiesimiehiä, jotka kaikki ovat aloittaneet työskentelynsä Linnanmäen kausityöntekijöinä ja edenneet kausiesimiestehtäviin. Myös noin puolet Linnanmäen 70 vakituisesta työntekijästä on aloittanut työnsä kausityöntekijänä, edeten erilaisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

- Linnanmäeltä saatu työkokemus on arvostettua työmarkkinoilla. Me haluamme kuitenkin pitää hupimestareistamme niin hyvää huolta, että he haluaisivat jatkaa työskentelyä Linnanmäellä myös tulevina kausina, Örthén sanoo.

Menneelläkin huvikaudella Linnanmäen työtyytyväisyys on tutkitusti saavuttanut Kingin korkeuden. Linnanmäki on ollut parina aikaisempana vuotena yksi Suomen Parhaista Työpaikoista suurten yritysten sarjassa Suomen Great Place To Work ® -tutkimuksen mukaan. Vuonna 2020 toteutettiin huvipuiston oma työtyytyväisyystutkimus, jonka mukaan hupimestarit kokivat entistä parempaa työhuvinvointia työssään.

- Hupimestarit ovat kiittäneet ainutlaatuista yhteishenkeä sekä hyvistä työkavereista koostuvaa työyhteisöä. Meille on tärkeää, että jokainen voi olla työssä oma itsensä, ja iloksemme olemme saaneet tästä paljon positiivista palautetta työntekijöiltämme, Örthén jatkaa.

Linnanmäki hakee kausityöntekijöitä huvikaudelle 2021 kahdesta kuuteen kuukautta kestäviin työsuhteisiin. Tarjolla on työtehtäviä myös alaikäisille.

Haku Linnanmäen hupimestariksi on avoinna 11.-31.1.2021. Lisätietoja työpaikoista ja haku osoitteessa: www.linnanmaki.fi/fi/rekrytointi