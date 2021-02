Lintuinfluenssaa todettu Helsingissä

Kuolleessa luonnonvaraisessa kyhmyjoutsenessa on todettu lintuinfluenssaa Helsingissä. Kyhmyjoutsen löytyi kuolleena Eläintarhanlahdelta. Virus on varmistunut korkeaa kuolleisuutta luonnonvaraisille linnuille ja siipikarjalle aiheuttavaksi H5N8-tyypin lintuinfluenssaksi. H5N8-tyypin lintuinfluenssan ei tiedetä tarttuneen ihmiseen, ja tartunnan riski ihmiselle on hyvin pieni.

Helsingin alueen siipikarjanpitopaikat ovat pieniä harrastekanaloita, joista suurimmassa osassa on lintuja vain kesäisin. Pitopaikat on kartoitettu, ja siipikarjan pitäjille on tiedotettu lintujen ulkona pidon rajoituksista. Helsingissä ei ole suuria siipikarjanpitopaikkoja, kuten broileri- tai kalkkunakasvatusta tai suuria munintakanaloja. Siipikarjan ulkona pitoa rajoitetaan lintuinfluenssan vuoksi Lintuinfluenssaviruksen leviämisen estämiseksi siipikarja on suojattava kontakteilta luonnonvaraisiin lintuihin 8.2.–31.5. välisenä aikana. Siipikarjan pitäjiä kehotetaan seuraamaan tarkasti Ruokaviraston tiedotusta lintuinfluenssatilanteesta. Linnut on pidettävä joko sisätiloissa tai niiden ulkoilualue pitää suojata riittävän tiheällä verkolla. Lintujen ulkona pidosta Helsingissä on tehtävä ilmoitus Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden valvontaeläinlääkärille. Määräyksellä pyritään estämään siipikarjan ja luonnonvaraisten vesilintujen kontaktit, koska vesilinnut saattavat kantaa lintuinfluenssaa. Virus voi tarttua luonnonvaraisesta linnusta siipikarjaan, jos linnut ovat joko suoraan tai välillisesti kontaktissa keskenään. Suojausmääräykset eivät koske kyyhkysten vapaalentoja, eläintarhoja ja pysyviä eläinnäyttelyitä. Lintujen joukkokuolemista ilmoitettava ympäristöpalveluiden eläinlääkärille Lintuinfluenssaan viittaavista oireista siipikarjassa tai luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista Helsingissä on ilmoitettava Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden valvontaeläinlääkärille, joka on tavoitettavissa virka-aikaan. Virka-ajan ulkopuolella ilmoituksen voi tehdä pelastuslaitokselle tai päivystävälle läänineläinlääkärille. Lintujen joukkokuolemaksi katsotaan, jos samalla alueella on viisi tai useampia kuolleita joutsenia tai vesilintuja tai 10 muuta lintua. Kuolleiden lintujen koskettamista ilman suojakäsineitä pitää välttää. Luonnonvaraisten lintujen talviruokinta jatkuu Helsingin kaupunki järjestää lintujen talviruokintaa Eläintarhanlahdella. Ruokinta jatkuu lintujen energian saannin turvaamiseksi, eikä lintuinfluenssatilanne aiheuta ruokintaan muutoksia. Lintujen talviruokinta vähentää taudin leviämisen vaaraa lintujen mukana muille alueille. Lintuinfluenssa leviää lintujen eritteiden kautta Linnut levittävät tautia ulosteissaan ja eritteissään. Tämän vuoksi jalkineet ja vaatteet pitää vaihtaa ja kädet pestä huolellisesti kanaloihin mentäessä. Nyt leviävä H5N8-tyypin lintuinfluenssavirus ei ole aiheuttanut ihmisten sairastumisia ja tartunnan riski ihmiselle on hyvin pieni. Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen, ja tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin. Lintuinfluenssa ei tartu ihmiseen elintarvikkeiden, kananmunien ja siipikarjanlihan välityksellä, kunhan huolehtii asianmukaisesta ruoan valmistuksesta ja lämmityksestä.

