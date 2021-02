Lintuvesien kunnostushankkeet jatkuvat Etelä-Savossa

Etelä-Savossa Natura 2000-verkostoon kuuluu 14 lintuvesikohdetta, joista viidellä on arvioitu olevan kiireellinen hoitotarve. Hoitotoimia suunnitellaan ja toteutetaan lähivuosina osana ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-ohjelmaa.

Lintuvesien kunnostushakkeet vaativat monesti erilaisia selvityksiä ja suunnitelmia ja hankkeet kestävät usein vuosia. Monet toimenpiteet, kuten pohjapatojen rakentaminen tai ruoppaukset, vaativat lisäksi aluehallintoviraston vesitalousluvan.

Lintuvesien kunnostusta koordinoidaan Suomessa viidellä suuralueella, joista Etelä-Savo kuuluu itäiseen alueeseen Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kanssa. Kyseisen alueen koordinaattori toimii Keski-Suomen ELY-keskuksessa.

Pohjapadoilla hidastetaan vesistöjen umpeenkasvua

Kangasniemen Pukkiselällä ja Pieksämäen Tuomiojärvellä on parhaillaan käynnissä patosuunnittelu, jota tekee Ramboll Finland. Molemmille järville on tavoitteena rakentaa pohjapato, joka vakiinnuttaa vedenkorkeuden vaihtelua ja hidastaa järven umpeenkasvua. Tuomiojärvellä uudella padolla on tarkoitus korvata vanha säännöstelypato. Patosuunnitelmat valmistuvat toukokuussa 2021, minkä jälkeen Etelä-Savon ELY-keskus päättää, onko hankkeiden osalta edellytyksiä lähteä hakemaan aluehallintoviraston lupaa. Pukkiselän ja Tuomiojärven maanomistajille järjestetään keväällä patosuunnitelmien esittelytilaisuus. Koronaepidemian takia tilaisuus joudutaan pitämään etäyhteydellä. Pukkiselän ja Tuomiojärven jälkeen patosuunnittelua jatketaan Pieksämäen Kirkko-Surnuilla.

Hoitokalastusta suunnitellaan eri puolilla Etelä-Savoa

Rantasalmen Putkilahdella aloitetaan hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys sekä suunnitteluun liittyvät luontoselvitykset. Suunnitelman laativa konsultti valitaan talven aikana ja suunnittelun alkamisesta tiedotetaan alueen maanomistajille erikseen. Hoitosuunnitelmassa voidaan ottaa huomioon myös paikallisten asukkaiden toiveita.

Kesällä 2020 Putkilahdella tehdyssä koekalastuksessa selvisi, että järven kalasto on särkikalavaltainen. Särkikalat kilpailevat vesilintujen kanssa samasta ravinnosta, joten särkikalojen tehopyynnillä voidaan parantaa linnuston elinolosuhteita. Putkilahden hoitokalastuksen aloittamisesta ei ole vielä päätöstä, ja kalastuskohteet valitaan ylimaakunnallisen priorisoinnin perusteella. Kesällä 2021 koekalastukset jatkuvat Etelä-Savossa Tuomiojärvellä, Pieksämäen Iso-Kylmällä sekä Kangasniemen Leppäselällä, mikäli kalastukseen saadaan vesialueiden omistajien lupa.

Lintuvesiä kunnostetaan ruoppauksilla

Mittavimpia ja kalleimpia kunnostustoimia lintuvesillä ovat ruoppaukset, joita on hoitosuunnitelmissa esitetty mm. Pieksämäen Kirkko-Surnuille, Vehkalammelle ja Tuomiojärvelle. Osassa järviä ruoppauksia on hankala toteuttaa mm. sedimentin laadun ja läjityspaikkojen puutteen takia, ja ruoppauksille pyritäänkin löytämään vaihtoehtoisia kunnostusmenetelmiä. Todennäköisesti ensimmäisenä ruoppausta lähdetään edistämään Vehkalammella, jossa umpeenkasvu on ollut nopeaa eikä vedenpinnan nosto ole mahdollista.

Puuston raivaaminen ja pesälaatikot auttavat pesinnässä

Vesilinnuston pesimäolosuhteita voi parantaa myös pienimuotoisilla toimenpiteillä. Esimerkiksi puuston raivaaminen luodoilta voi houkutella paikalle lokkikolonian, jonka antamaan suojaan vesilinnutkin mielellään hakeutuvat. Myös pesälaatikoista on saatu hyviä kokemuksia: sinisorsan lisäksi laatikoissa ovat pesineet ainakin puna- ja tukkasotkat. Pienimuotoisia toimia voisivat tehdä paikalliset asukkaat, lintuharrastajat tai vaikkapa metsästysseurat.



Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.