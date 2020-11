Lipunmyynti käteisellä ja maksukorteilla keskeytyy HSL:n palvelupisteissä 25.11. alkaen

Keskeytämme lippujen myynnin käteisellä ja maksukorteilla palvelupisteissämme Helsingin päärautatieasemalla ja Itäkeskuksessa keskiviikosta 25.11. alkaen.

Syynä on pääkaupunkiseudun pahentunut koronatilanne. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä antoi perjantaina 20.11.2020 uusia suosituksia ja rajoituksia, joihin myös me reagoimme. Tavoitteenamme on ehkäistä koronaviruksen leviämistä ja välttää asiakaskontakteja.

Sekä päärautatieaseman että Itäkeskuksen palvelupisteiden läheisyydessä sijaitsee useita muita mahdollisuuksia lippujen ostamiseen ja HSL-korttien lataamiseen: muun muassa lippuautomaatit sekä muut myyntipisteet. Suosittelemme koronatilanteen vallitessa lippujen hankkimista ensisijaisesti HSL-sovelluksella tai HSL-kortin nettilatausta käyttäen.

Lipunmyynnin keskeytys on voimassa toistaiseksi, ja lipunmyynnin palauttamisesta palvelupisteisiin teemme erillisen päätöksen.

Palvelupisteet pysyvät edelleen avoinna muuta asiointia varten, ja muun asioinnin yhteydessä (esimerkiksi asiakasryhmän vaihto tai asiakkuuden perustaminen) myymme edelleen arvo- ja kausilippuja tarvittaessa. Myös esimerkiksi laskutusasiakkaiden ja maksusitoumusasiakkaiden korttien lataukset jatkuvat normaalisti.

