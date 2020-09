Liput liehuvat Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi 1.10.

Ensi- ja turvakotien liitossa ennätysmäärä avunhakijoita 24.9.2020 10:29:11 EEST | Tiedote

Tänään 75 vuotta täyttävän Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten palveluissa on apua tarvitsevia perheitä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Liitossa autetaan vuodessa yli 16 000 ihmistä, joista lapsia on 5500. Määrä on kasvanut yli kolmanneksella viimeisen viiden vuoden aikana.