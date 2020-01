Lisää artisteja julkaistu: Camila Cabello, Major Lazer ja Antti Tuisku Ruisrockiin

Ruisrock juhlitaan Turun Ruissalon kansanpuistossa 3.–5.7.2020.

Ruisrockin lauantai-illan ohjelmaa tähdittää popin ja R&B:n supertähti Camila Cabello. Hurjan määrän listaennätyksiä rikkonut laulaja on valloittanut musiikkimaailman täydellisesti lattarivaikutteisilla pophiteillään. Jo ensimmäinen single ”Havana” kipusi listaykköseksi Billboard Hot Top 100 -listalla ja nosti artistin nopeasti yhdeksi nykyhetken seuratuimmista poptähdistä.

Perjantaina Ruissalon valloittaa Major Lazer, joka yhdistelee elektronista tanssimusiikkia reggaeen, dancehalliin, houseen ja moombahtoniin. Kolme täyspitkää albumia ja useita tarttuvia singlejä julkaissut yhtye on kuulunut striimatuimpiin ja suosituimpiin EDM-artisteihin jo vuosikymmenen ajan. Muita uusia kansainvälisiä kiinnityksiä ovat uuden lauluntekijäsukupolven vahva ääni Bishop Briggs, omaperäistä indiepopia taituroiva laulaja-lauluntekijä Clairo sekä jenkkihiphopin kärkinimet Lil Tecca, Meek Mill ja Pop Smoke.

Artistikattaukseen liittyvät myös spektaakkelimaisista live-esiintymisistään tunnettu poptähti Antti Tuisku, tämän hetken kuunnelluimpiin kotimaisiin artisteihin kuuluva JVG, rockin pitkän linjan suunnannäyttäjä Maija Vilkkumaa, poplahjakkuus Ellinoora, paljon puhuttuja albumeita julkaissut Pyhimys ja elektronisen popin valovoimaisimpiin esittäjiin kuuluva Sanni. Suomen kansainvälisesti menestyneimpiin rock-yhtyeisiin lukeutuva The Rasmus tekee Ruisrockissa kesän ainoan kotimaan festarikeikkansa, jolla kuullaan vuonna 2003 ilmestynyt "Dead Letters" -läpimurtoalbumi kokonaisuudessaan.

Ruisrockin kolmen, kahden ja yhden päivän liput ovat myynnissä Tiketissä.



VIP- ja RR+ -lippujen myynti alkaa helmikuun aikana.

Lisää ohjelmajulkistuksia on luvassa kevättalven aikana.

30.1. mennessä julkaistut artistit:



Pe 3.7.

Major Lazer (US), JVG, DaBaby (US), Lil Tecca (US), Meek Mill (US), Tove Lo (SE), Zara Larsson (SE), Olavi Uusivirta, Ruusut, Vesala, Jesse Markin, Karina, Mouhous, View, Yeboyah

La 4.7.

Camila Cabello (US), Antti Tuisku, Tehosekoitin, Bishop Briggs (UK), Clairo (US), Cledos, Ellinoora, Gettomasa, Ibe, Maustetytöt, Pyhimys, Sanni, The Rasmus, Antti Autio, BEHM, Eevil Stöö, Kauriinmetsästäjät, Luukas Oja, Mc Koo, Melo, SOFA

Su 5.7.

Martin Garrix (NL), Khalid (US), Alan Walker (NO), Pop Smoke (US), Gasellit, Kaija Koo, Kube, Maija Vilkkumaa, F, Gracias, Litku Klemetti, Plutonium 74