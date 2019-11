Lisää hallitusammattilaisia Hämeeseen

Yrityksen hallitustyöskentelyn osaamista mittaavaan HHJ-tutkintopäivään osallistui marraskuussa 296 henkilöä, joista 277 läpäisi kokeen. ”Hämeen kauppakamarin alueelta HHJ-tutkinnon läpäisi 13 henkilöä, joista seitsemän on Lahdesta, kolme Hämeenlinnasta ja yksi henkilö Asikkalasta, Hartolasta sekä Heinolasta”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ”Hämeen kauppakamari onnittelee tutkinnon suorittaneita.”



HHJ-tutkinnon suorittaneet Hämeen kauppakamarin alueella:



Talouspäällikkö Riitta Borgman, MRB Holding Oy, Lahti

Toimitusjohtaja Tera Heinonen, Hartola Golf Oy, Hartola

Energiainsinööri Eero Kaartokallio, Lahti Energia Oy, Lahti

Hallituksen vpj. Kari Kaistinen, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Hämeenlinna

Talousasiamies Aki Karppinen, Balanco Accounting Oy, Lahti

Toimitusjohtaja Miikka Kivistö, Penope Oy, Lahti

Hallituksen jäsen Petri Mehto, Weckman Steel Oy, Heinola

Toimitusjohtaja Pasi Pasanen, Adpro Oy, Lahti

KHT Jukka Peltola, Asikkala

Hallituksen jäsen Mirja Piiroinen, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Hämeenlinna

Lehtori Sari Suominen, Lahden ammattikorkeakoulu Oy, Lahti

Hallituksen puheenjohtaja Ville Tirkkonen, Lahden Aluetaksi Oy, Lahti

Toimitusjohtaja Tuukka Tuomala, Hämeenlinnan Asunnot Oy, Hämeenlinna







HHJ-tutkinnon suorittanut Adpro Oy:n toimitusjohtaja Pasi Pasanen suosittelee HHJ-koulutusta ja -tutkintoa erityisesti uusien yhtiöiden, perheyhtiöiden osakkaille sekä hallituksen jäsenille ja julkisen sektorin osakeyhtiöiden hallituksen jäsenille.

”HHJ-tutkinto auttaa ymmärtämään hallitustyön todellisen merkityksen yritykselle ja osakeyhtiölain asettamat velvoitteet hallituksen toiminnalle. Koulutuksen aikana yrityksemme hallitustyöskentelyyn tuli uutta ryhtiä ja olemme pystyneet kehittämään hallituksen työskentelytapaa ammattimaisemmaksi”, Pasanen kertoo.

”Ajankohtaista yhteiskunnallista menoa ja vastakkainasettelua seuratessa on hyvä tarkistaa henkilökohtaiset periaatteet hallitustyöskentelyssä. HHJ-kurssi toimii tässä erinomaisena alustana sekä julkisten että yksityisten organisaatioiden hallitustyössä”, toteaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen varapuheenjohtaja Kari Kaistinen.

HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. Tutkinnon suorittaneita on Suomessa tällä hetkellä 4352. Ennen kuin tutkintoon voi osallistua on suoritettava HHJ-kurssi. Hämeen kauppakamari järjestää seuraavan HHJ-kurssin ensi vuoden alkupuolella Lahdessa.

Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry järjestävät tutkinnon kaksi kertaa vuodessa Tampereella. Seuraava tutkinto järjestetään 21.4.2020 ja siihen ilmoittaudutaan 3.12.2019 – 23.1.2020.