Lisää kesäseteleitä nuorille

Liikunta- ja nuorisolautakunta esitti huolensa nopeasti loppuneista kesäseteleistä ja esittää ensi vuodelle 2000 kesäseteliä lisää.

Espoon kaupunki maksaa 300 euroa työnantajalle, joka palkkaa espoolaisen nuoren töihin kesäsetelillä 1.5. - 30.9. välisenä aikana. Kesäseteleiden jako alkoi maanantaina 11. helmikuuta ja päättyi perjantaina 8.3., kun kaikki setelit oli jaettu. Kesäseteleitä jaettiin yhteensä 900 kappaletta.

Liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja Heidi Luukkanen korostaa, että olisi tärkeä lisätä kesäseteleiden määrää ensi vuodelle.

-Kesäsetelit loppuivat aivan liian nopeasti ja olisi toivottavaa, että useampi nuori saisi mahdollisuuden työllistyä kesäksi kesäsetelin avulla. Nuorella tulee olla kesätyöpaikka hankittuna kesäseteliä hakiessaan ja moni nuori ei varmasti ehtinyt löytää kesätyöpaikkaa ennen kun setelit jo loppuivat.

Keskiviikkoiltapäivän maksuttomat liikuntaryhmät liikuttivat syyslukukaudella 800 yläkoululaista.

Espoossa tehtiin syksystä 2018 alkaen päätös, että kaikissa yläkouluissa loppuu keskiviikkoisin koulu viimeistään kello 14.30 ja iltapäivä on varattu harrastamiselle ja urheilulle. Aktiivisesti jo seuratoiminnassa mukana oleville on ollut oman joukkueen harjoituksia ja muille kaupunki on yhdessä seurojen kanssa järjestänyt erilaisia harrastuskokeiluja.

-Tänä vuonna tavoitteena on saada mukaan harrastamaan tuhat yläkoululaista. Liikunnallisten harrastusten lisäksi laajennamme entistä enemmän muun muassa kädentaitojen ja e-pelaamisen sekä kulttuuriharrastusten maailmaan, korostaa liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra.

Lisätietoja:

Liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja Heidi Luukkanen, luukkanenh@gmail.com

Liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra, puh 043 824 9586, martti.merra@espoo.fi