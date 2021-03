Lisää Valhalla-esteratatapahtumia vuodelle 2021

Neljäs kerta toden sanoo, kun Valhalla Relay ja Valhalla Junior -tapahtumat käynnistyvät lauantaina 22. toukokuuta. Tapahtumat oli suunniteltu järjestettäväksi huhtikuussa, mutta pandemian vuoksi niitä lykättiin kuukaudella.

- Olemme joutuneet lykkäämään Valhalla Relay viestiä ja Junior-tapahtumaa jo 3 kertaa pandemian vuoksi, joten toivomme voivamme nyt toteuttaa tapahtumat tarvittavin erityisjärjestelyin, sanoo Valhalla-tapahtumien järjestelyistä vastaava urheilutuottaja Joakim Träskelin.

Esteratatapahtumille on kysyntää



Folkhälsan panostaa Valhalla-esteratakonseptin laajentamiseen. Norrvallan alue sopii erinomaisesti esteradoille. Kiinteä esterata on uudistettu vuonna 2020.



- Nyt kun Toughest-tapahtumaa ei enää järjestetä Suomessa, olemme vakuuttuneita uuden panostuksen tarpeellisuudesta, Träskelin sanoo.



Esterataan on lisätty 10 uutta kiinteää estettä ja lisäksi kaksi esteistä on rakennettu uudelleen. Uudet esteet tuovat uusia mahdollisuuksia, joiden myötä tapahtumat nousevat uudelle tasolle.

Valhalla Challenge- ja Family-tapahtumat elokuussa



Valhalla Challenge ja Family ovat uusia merkittäviä panostuksiamme, jotka järjestetään 22. ja 23. elokuuta.



- Aiempi yhteistyömme Toughestin kanssa näkyy näissä tapahtumissa, mikä on todella siistiä osallistujille, Träskelin sanoo.