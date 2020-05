Lisäliikennettä koulujen avautuessa – turvallinen matka tehdään yhdessä

Peruskoulut palaavat lähiopetukseen torstaina 14. toukokuuta, ja se vaikuttaa myös HSL:n liikenteeseen. Bussit kulkevat edelleen pääosin kesäaikatauluin, mutta osalla koululaisten käyttämistä bussilinjoista ajetaan lisälähtöjä ja osa linjoista palaa loppulukukauden ajaksi talviaikatauluihin. Myös junia pidennetään. Teemme kaikkemme, jotta joukkoliikenteellä on turvallista matkustaa. Myös jokainen matkustaja voi vaikuttaa oman ja muiden matkan turvallisuuteen omilla toimillaan.

Koulujen avautumisen myötä ajetaan lisälähtöjä useilla eri bussilinjoilla. Voit tutustua eri HSL-kunnissa ajettaviin lisälähtöihin liikennetiedotteessamme. Kaikki ajettavat lähdöt päivitetään myös Reittioppaaseen ja näkyvät siellä viimeistään lauantaina 9.5.

Liikennettä ei kuitenkaan ajeta yhtä paljon kuin normaalilla talviliikennekaudella. Tästä syystä odotusajat saattavat olla tavanomaista pidempiä koulupäivää ennen ja sen jälkeen. Joissain tapauksissa emme valitettavasti ole pystyneet järjestämään tavanomaista bussiyhteyttä koululle lainkaan.

Lisäksi 14.5. alkaen ajamme seuraavat junat ruuhka-aikoina (ma–pe n. klo 6–9 ja 14.30–18) kahdella junayksiköllä:

Pääradalla K-junat

Kehäradalla I- ja P-junat

Rantaradalla E-, L-, U- ja Y-junat sekä osa A-junista

Muista turvallinen matkustaminen joukkoliikenteessä

Jos koulumatkojen tekeminen on mahdollista muilla tavoin – esimerkiksi kävellen tai pyörällä – suosittelemme sitä. Näin joukkoliikennevälineissä on enemmän tilaa matkustaa turvallisesti. Joukkoliikenne kuitenkin palvelee kaikkia, joiden edelleen tarvitsee matkustaa.

Me HSL:ssä teemme kaikkemme, että matkustaminen on turvallista. Jokainen matkustaja voi kuitenkin myös itse vaikuttaa oman ja muiden matkan turvallisuuteen. Myös turvallisuudesta huolehtiminen on yhteispeliä.

Kun matkustat, noudata näitä ohjeita: