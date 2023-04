Lisärahoitus oppisopimuksen korotetulle koulutuskorvaukselle

Yhteishaussa kärkipaikkaa Vamialla pitävät sähkö- ja automaation, sosiaali- ja terveyden sekä liiketalouden alat 24.3.2023 08:16:34 EET | Tiedote

Kevään toisen asteen yhteishaussa oli Vamialle kaikkiin hakukohteisiin yhteensä 1813 hakemusta, joista ensisijaisia hakijoita oli 551. Suosittuja perustutkintoja tänä keväänä olivat sähkö- ja automaation, sosiaali- ja terveyden, liiketalouden sekä rakennuksen ja maanrakennuksen alat. Ruotsinkielisistä koulutuksista kiinnosti merkonomien ja lähihoitajien koulutukset. Vamian apulaisrehtori Maria Murtomäki tuo esille, että Vamian osalta yhteishaku oli kaiken kaikkiaan onnistunut ja tulokset ilahduttavat. “Moni on hakenut useampaan eri tutkintoon, ja kärkipaikkojen perustutkintoihin on työelämässä kysyntää. Näiltä aloilta on myös mahdollisuus jatkaa väyläopinnoista korkeakouluun tutkinnon suoritettuaan. Lisäksi palvelualan koulutuksiin kuten ravintola- ja cateringalaan sekä hius- ja kauneudenhoitoalaan oli ensisijaisia hakijoita ilahduttava määrä. Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA) oli kokonaismäärältään myös hyvin hakijoita.” Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Vami