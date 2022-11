Lisärakentamisen hankekäsikirja auttaa taloyhtiöitä kasvattamaan kiinteistöjen arvoa

”Maailma tarvitsee kestävää lisärakentamista ja suomalaiset taloyhtiöt sekä rahaa että lisää uusia vastikkeenmaksajia pitääkseen huolta vanhoista kiinteistöistään, pidentääkseen niiden elinikää ja parantaakseen niiden energiatehokkuutta. Lisäkerros- ja ullakkorakentaminen on tähän oiva vaihtoehto, kunhan se tehdään oikein. Me haluamme auttaa taloyhtiöitä nimenomaan tässä”, sanoo Kiinteistö-Sillan toimitusjohtaja Tiina Järvinen.

Suomalainen perheyritys Kiinteistö-Silta Oy on julkaissut marraskuussa 2022 taloyhtiöille suunnatun lisärakentamisen hankekäsikirjan, jonka tavoitteena on antaa kattava kuva lisärakentamisesta ja hankkeiden käynnistämisen vaihtoehdoista. Hankekäsikirja on laadittu osana Ympäristöministeriön tukemaa puurakentamisen kehittämisohjelmaa.

”Rakennusalaan kohdistuu merkittäviä muutospaineita ja rakentamisessa on edelleen paljon parannettavaa niin laadun, tehokkuuden kuin hankejohtamisenkin saralla”, Järvinen muistuttaa.

”Kehittämishankkeemme tavoitteena oli luoda tehokas verkostoyhteistyömalli ja konsepti puurakenteiselle. Nyt julkaistu hankekäsikirja tarjoaa taloyhtiöiden isännöitsijöille, hallitusten jäsenille ja aktiivisille osakkaille monipuolisen ja hyvin käytännönläheisen katsauksen erilaisista hankemahdollisuuksista ja auttaa hahmottamaan niiden vaiheita ja huomioitavia asioita ennakoivasti”, hän jatkaa.

Linkki lisärakentamisen hankekäsikirjaan: https://www.kiinteisto-silta.fi/hankekasikirja

Kiinteistö-Silta Oy on suomalainen perheyritys, rakennuttaja ja rakennusliike, joka keskittyy korkealaatuiseen lisärakentamiseen pääkaupunkiseudulla.