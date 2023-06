Littipeukku-mallisto julkaistu – "Symboli positiivisuudelle ja kannustamiselle"

Miesten A-maajoukkueessa ennätykselliset 137 ottelua pelannut ja upealla urallaan muun muassa Mestarien liigan voittoa juhlinut Jari Litmanen on lähtemätön osa suomalaista jalkapallokulttuuria. Jopa Litmasen tunnetuksi tekemästä tavasta näyttää peukkua joukkuekaverille, eli "littipeukusta", on tullut symboli, joka on yhä suomalaisen jalkapalloväen aktiivisessa käytössä.

Tämä legendaarinen ele, jossa peukalo on kiinni etusormessa, on pääosassa tänään Maajoukkueen verkkokaupassa julkaistussa paitamallistossa. Litmanen on mielellään mukana projektissa, johon liittyy vahvasti vähävaraisten lasten ja nuorten harrastamisen tukeminen.

– Tämä ele on symboli positiivisuudelle ja kannustamiselle. Se sopii pelikentille, katsomoihin ja arkeen. On hienoa, että ele on nyt ikuistettu näihin tyylikkäisiin tuotteisiin, Litmanen sanoo.

Maajoukkueen verkkokaupan kaikki tuotot ohjautuvat aina suomalaisen jalkapallon ja futsalin hyväksi. Lisäksi jokaisesta myydystä Littipeukku-tuotteesta lahjoitetaan kohdistetusti kaksi euroa Jalkapallo-Säätiön Pertti Alaja -rahastoon, jonka ainoana tehtävänä on tukea seurojen vähävaraisten lasten ja nuorten tukemiseen perustettuja rahastoja.

– On minulle merkittävää, että myyntituotoilla rahoitetaan Pertti Alaja -rahastoa. Lasten ja nuorten harrastamisen tukeminen on nykypäivänä äärimmäisen tärkeää. Rahaston tukemisella on konkreettista merkitystä. Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus nauttia jalkapallosta ja sen tarjoamista iloista, "Litti" kertoo.

Littipeukku-paitamallisto on jatkumoa Maajoukkueen verkkokaupan tuotevalikoiman laajennuksille. Laadukkaasta puuvillasta valmistettuja paitoja on saatavilla t-paitana sekä pitkähihaisena.

Littipeukku-mallisto Maajoukkueen verkkokaupassa >>

