LOASin ja SYKin välinen maanvuokrasopimus allekirjoitettu

Luontoarvot osaksi kampuskehitystä 22.5.2020 09:00:00 EEST | Tiedote

Tänään 22. toukokuuta on YK:n yleiskokouksen julistama kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden päivä. Luonnon monimuotoisuus on osa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) laajempaa kestävän kehityksen työtä. SYK tekee kesän 2020 aikana luontoarviot noin kahdellekymmenelle kampukselleen. Arvioitavaa pinta-alaa on noin 270 hehtaaria ja se tehdään yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n kanssa.