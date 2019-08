Locotech Oy on Palo Alto Networksin ensimmäinen CPSP sertifioitu jälleenmyyjä Suomessa

Locotech Oy on 1.8.2019 alkaen Palo Alto Networksin ensimmäinen CPSP (Certified Professional Services Partner) jälleenmyyjä Suomessa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Locotech Oy:llä on oikeus toimittaa asiakkaille Palo Alto Networks sertifioituja asennus-, käyttöönotto-, optimointi-, ylläpitö- ja tukipalveluja.

- Pelkästään tekniikka ei riitä, tietoturvaratkaisut on myös otettava käyttöön oikealla suunnittelulla ja ammattitaitoisella toteutuksella. Mikäli asiakas haluaa voimme sertifiointimme ansiosta auttaa kaikkia Palo Alto Networksin ratkaisuja jo käyttäviä tai hankintoja harkitsevia tahoja asianmukaisen suunnittelun sekä käyttöönoton kanssa. Palo Alto Networksin meille myöntämä CPSP sertifiointi syventää entisestään Palo Alto Networksin ja Locotech Oy:n yhteistyötä ja on taas todiste syvästä erikoisosaamisestamme ja toimituskyvykkyydestämme, jonka avulla pystymme auttamaan organisaatioita heidän liiketoimintansa turvaamisessa tietoturvauhilta, sanoo Locotech Oy:n teknologiajohtaja Tom Laitinen.

Palo Alto Networksin tuotteet ja ratkaisut edustavat seuraavan sukupolven tietoturvasuojauksen ehdotonta kärkeä. Laajan sekä erittäin monipuolisen tarjonnan avulla pystytään erilaisten organisaatioiden, usein haasteelliset ja jopa hyvin moniuloitteisetkin, tietoturvaprojektit toteuttamaan yhdistetyllä kokonaisratkaisulla. Palo Alto Networksin ainutlaatuisen pilvipohjaisen tekoälynsä arkkitehtuurin ansiosta eri ratkaisut kytkeytyvät saumattomasti yhteen luoden tietoturvasta vastaaville erittäin hyvän näkyvyyden organisaation kaikkiin uhkiin ja tietovirtoihin, niin paikallisiin kuin myös pilvessä liikkuviin.

Tietoturvan kokonaiskuvaa yksityiskohtia unohtamatta

- Locotech Oy:n laajassa palveluvalikoimassa ovat tietoturvaratkaisut ensisijaisessa roolissa. Yhteistyön syventäminen Palo Alto Networksin kanssa on luonnollinen jatkumo jo pitkään tehdylle yhteiselle matkalle. Tietoturva on jatkuva moniulotteinen ja haastava prosessi, joka pitää käsitellä kokonaisuutena ja joka vaatii jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä. Mukana pysyminen vaatii asiantuntijoiltamme jatkuvaa kouluttautumista sekä kehittymistä, joka onneksi on luonnollinen osa koko yrityksemme kulttuuria. Näin takaamme edellytykset palvella asiakkaitamme moderneilla ratkaisuilla, nopeasti ja joustavasti. Päämiehen myöntämä sertifiointi on vahva todiste osaamisestamme, toteaa Locotech Oy:n toimitusjohtaja Peter Laxström.

- Toimiva tietoturva on parhaimmillaan yhteispeliä asiakkaan, toimittajan/palveluntarjoajan ja valmistajan välillä. Locotech Oy:n kanssa jo vuosia jatkunut yhteistyö on hyvä esimerkki siitä miten asiakaslähtöinen tapa toimia ja jatkuva osaamisen ja taitojen kehittäminen kantaa hedelmää, niin korkean asiakastyytyväisyyden kuin mikä tärkeintä, asiakkaan tietoturvainvestoinnin parhaan lisäarvon muodossa, toteaa Palo Alto Networksin Juha Launonen.

Locotech Oy on vuonna 1996 perustettu tietoturvayhtiö joka tunnetaan palvelevana tietoturvan suunnannäyttäjänä, jolla on erittäin vahva teknologiaosaaminen. Palo Alto Networks on vuonna 2005 perustettu uuden sukupolven tietoturvayhtiö, joka on noussut lyhyessä ajassa maailman johtavaksi yritystietoturvaratkaisujen valmistajaksi (Gartner, Market Share 2018).

www.locotech.fi/palo-alto-networks , www.paloaltonetworks.com